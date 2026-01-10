Шашлык без вреда: врач раскрыла неожиданные секреты стройности к лету

Виктория Смирнова, главный хирург одного из петербургских медицинских учреждений, рекомендовала в беседе с «Газетой.Ru» начинать заботиться о своём питании в январе, если в планах есть коррекция фигуры к летнему сезону.

По её словам, максимальная нагрузка при занятиях спортом должна приходиться на февраль и март. В беседе с корреспондентом она также отметила важность постепенного изменения образа жизни.

Доктор советует практиковать интервальное голодание тем, у кого нет медицинских ограничений. Например, есть восемь часов в течение суток, а на оставшиеся шестнадцать – воздерживаться от пищи.

При этом необходимо соблюдать белковую норму и не забывать про водный режим.

Чтобы уменьшить количество калорий в рационе, обычные сладости легко заменить на полезные альтернативы.

К примеру, можно приготовить запечённое яблоко с корицей, выбрать фруктовое желе или творожную запеканку. Такие решения позволят не отказываться от удовольствия, следуя принципам здорового питания.

В весенние месяцы, по мнению специалиста, важно акцентировать внимание на том, чтобы закрепить уже полученный эффект и откорректировать рацион.

На этом этапе рекомендуется добавить в меню больше овощей и пересмотреть план физических занятий. Это поможет сделать финальный результат более заметным и поддерживать форму в будущем.

«Секрет в том, чтобы рассматривать зиму не как врага, а как стратегический период подготовки. Это время построить здоровые привычки, укрепить иммунитет, поддержать метаболизм качественной едой и регулярной активностью.

Тогда к весне вы подойдете не ослабленными после диет, а полными сил, и финальный этап будет естественным и эффективным», — подчеркнула Виктория Смирнова.

