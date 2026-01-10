Первый «курящий» памятник Петербурга: почему Менделеев на Московском проспекте дымит как паровоз

Тихий сквер на Московском проспекте хранит куда больше историй, чем может показаться на первый взгляд.

Если пройти по Московскому проспекту чуть южнее Фонтанки, легко пропустить небольшой сквер у знаменитого "Красного дома" — бывшей Палаты мер и весов. А зря: здесь стоит один из самых необычных памятников Петербурга.

Он почти не похож на строгие академические монументы XIX–XX веков. Менделеев сидит в кресле, закинув ногу на ногу, с раскрытой книгой — и… сигаретой в руке. Это первый "курящий" монумент в городе, и у него есть своя история.

Памятник, родившийся ещё при жизни учёного

В основе скульптуры — портрет, который Илья Гинцбург сделал с натуры в 1890 году, когда Менделеев был жив. Учёный настолько ценил работу, что купил бронзовый отлив для себя — редкий случай для того времени.

Спустя десятилетия Гинцбург вернулся к изображению, создал модель памятника и подарил её Академии наук. В 1930-е решили поставить монумент именно там, где жил и работал химик, — рядом с Палатой мер и весов, в сквере с беседкой, где он любил отдыхать.

2 февраля 1932 года памятник торжественно открыли, приурочив к 25-летию со дня смерти Менделеева.

Почему он с сигаретой

Менделеев действительно курил — и Гинцбург включил эту деталь как часть правдивого образа. На городских памятниках такой натурализм был почти немыслим, поэтому скульптура стала настоящим исключением. Петербуржцы быстро прозвали её "курящим Менделеевым", и это название существует до сих пор.

Скульптура, полная деталей

У подножия кресла — стопка бумаг с реальными названиями, среди них "Временник Главной палаты мер и весов. 1894". На коленях раскрытая книга, словно учёный прервался на секунду, чтобы обдумать очередную идею.

Фигура почти в натуральную величину — 1,8 м — благодаря чему кажется, будто Менделеев вот-вот поднимет взгляд.

Сквер, который тоже хранит память

Когда-то территория вокруг памятника была огорожена и принадлежала Палате мер и весов. Во время войны ограда была уничтожена, и сквер стал частью городской среды — открытым, тихим, почти незаметным.

Но именно здесь можно увидеть Петербург, где научная история вплетена в повседневность: в тенистом сквере стоит Менделеев — не бронзовый титул, а человек, живой, задумчивый… и с сигаретой.