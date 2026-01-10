Первый «курящий» памятник Петербурга: почему Менделеев на Московском проспекте дымит как паровоз

Если пройти по Московскому проспекту чуть южнее Фонтанки, легко пропустить небольшой сквер у знаменитого "Красного дома" — бывшей Палаты мер и весов. А зря: здесь стоит один из самых необычных памятников Петербурга.
Он почти не похож на строгие академические монументы XIX–XX веков. Менделеев сидит в кресле, закинув ногу на ногу, с раскрытой книгой — и… сигаретой в руке. Это первый "курящий" монумент в городе, и у него есть своя история.
Памятник, родившийся ещё при жизни учёного
В основе скульптуры — портрет, который Илья Гинцбург сделал с натуры в 1890 году, когда Менделеев был жив. Учёный настолько ценил работу, что купил бронзовый отлив для себя — редкий случай для того времени.
Спустя десятилетия Гинцбург вернулся к изображению, создал модель памятника и подарил её Академии наук. В 1930-е решили поставить монумент именно там, где жил и работал химик, — рядом с Палатой мер и весов, в сквере с беседкой, где он любил отдыхать.
2 февраля 1932 года памятник торжественно открыли, приурочив к 25-летию со дня смерти Менделеева.
Почему он с сигаретой
Менделеев действительно курил — и Гинцбург включил эту деталь как часть правдивого образа. На городских памятниках такой натурализм был почти немыслим, поэтому скульптура стала настоящим исключением. Петербуржцы быстро прозвали её "курящим Менделеевым", и это название существует до сих пор.
Скульптура, полная деталей
У подножия кресла — стопка бумаг с реальными названиями, среди них "Временник Главной палаты мер и весов. 1894". На коленях раскрытая книга, словно учёный прервался на секунду, чтобы обдумать очередную идею.
Фигура почти в натуральную величину — 1,8 м — благодаря чему кажется, будто Менделеев вот-вот поднимет взгляд.
Сквер, который тоже хранит память
Когда-то территория вокруг памятника была огорожена и принадлежала Палате мер и весов. Во время войны ограда была уничтожена, и сквер стал частью городской среды — открытым, тихим, почти незаметным.
Но именно здесь можно увидеть Петербург, где научная история вплетена в повседневность: в тенистом сквере стоит Менделеев — не бронзовый титул, а человек, живой, задумчивый… и с сигаретой.