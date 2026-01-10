Игрушка обернулась ловушкой: в Госдуме рассказали, как на устройствах Apple крадут ваши данные через игры

В Государственной думе обратили внимание на новую методику обмана, связанную с популярными играми на устройствах Apple.
Парламентарий Антон Немкин рассказал, что преступники представляются сотрудниками технической поддержки и убеждают пользователей обновить программы, устранить сбои либо подтвердить учетную запись, сообщает ТАСС.
Под этим предлогом мошенники получают доступ к устройству и могут управлять персональной информацией без ведома владельца.
Пользователь фактически теряет контроль над своими личными данными. О новом способе кражи информации сообщило одно из информационных агентств.
Ранее стало известно, что мошенники стали создавать поддельные интернет-страницы компаний, оказывающих юридическую помощь, и выдавать себя за адвокатов.
Такие случаи фиксировались на различных сайтах. Эксперты советуют проявлять осторожность при обращении к незнакомым онлайн-ресурсам.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».