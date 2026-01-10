Городовой / Город / Игрушка обернулась ловушкой: в Госдуме рассказали, как на устройствах Apple крадут ваши данные через игры
Игрушка обернулась ловушкой: в Госдуме рассказали, как на устройствах Apple крадут ваши данные через игры

Опубликовано: 10 января 2026 12:36
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Мошенники выдают себя за сотрудников технической поддержки, чтобы обмануть людей.

В Государственной думе обратили внимание на новую методику обмана, связанную с популярными играми на устройствах Apple.

Парламентарий Антон Немкин рассказал, что преступники представляются сотрудниками технической поддержки и убеждают пользователей обновить программы, устранить сбои либо подтвердить учетную запись, сообщает ТАСС.

Под этим предлогом мошенники получают доступ к устройству и могут управлять персональной информацией без ведома владельца.

Пользователь фактически теряет контроль над своими личными данными. О новом способе кражи информации сообщило одно из информационных агентств.

Ранее стало известно, что мошенники стали создавать поддельные интернет-страницы компаний, оказывающих юридическую помощь, и выдавать себя за адвокатов.

Такие случаи фиксировались на различных сайтах. Эксперты советуют проявлять осторожность при обращении к незнакомым онлайн-ресурсам.

Автор:
Юлия Аликова
