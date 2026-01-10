На Савушкина ночь стала ярче: что изменило прогулки по улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились работы по модернизации освещения вдоль двухкилометровой части улицы Савушкина.
Работы прошли на участке, который простирается от Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра. Это событие стало значимым этапом в общей задаче по развитию городской инфраструктуры.
Александр Беглов сообщил, что Петербург сегодня выделяется как город с передовыми темпами обновления уличного освещения.
По его словам, за последние годы в разных районах города было заменено 63 процента уличных светильников, и все они теперь работают на светодиодах.
На модернизированном отрезке улицы Савушкина сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» установили 331 светильник с низким энергопотреблением.
Это способствует не только повышению комфорта для горожан, но и позволяет эффективнее расходовать энергию. Такие меры повышают надежность городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Николо-Богоявленский Морской собор получил новое световое оформление, подчеркивающее его архитектурные особенности.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».