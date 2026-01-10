Городовой / Город / На Савушкина ночь стала ярче: что изменило прогулки по улице в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге застроили свою Красную площадь: мечтали построить гостиницу «Москву», а недавно выгнали с нее мигрантов Полезное
Снег — это новый тренер: сколько калорий сгорает под лопатой у россиян Город
Блинами не ограничится: на Масленицу красной рыбы будет вдоволь Город
Новогодняя смена с выгодой: депутатам захотелось подарить работникам дополнительные выходные за ночные труды у ёлки Город
С 1 января родителям разрешили больше: какой неожиданный подарок приготовил закон для российских семей Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

На Савушкина ночь стала ярче: что изменило прогулки по улице в Петербурге

Опубликовано: 10 января 2026 12:57
 Проверено редакцией
На Савушкина ночь стала ярче: что изменило прогулки по улице в Петербурге
На Савушкина ночь стала ярче: что изменило прогулки по улице в Петербурге
Городовой ру

Работы по обновлению проведены на двухкилометровом участке.

В Санкт-Петербурге завершились работы по модернизации освещения вдоль двухкилометровой части улицы Савушкина.

Работы прошли на участке, который простирается от Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра. Это событие стало значимым этапом в общей задаче по развитию городской инфраструктуры.

Александр Беглов сообщил, что Петербург сегодня выделяется как город с передовыми темпами обновления уличного освещения.

По его словам, за последние годы в разных районах города было заменено 63 процента уличных светильников, и все они теперь работают на светодиодах.

На модернизированном отрезке улицы Савушкина сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» установили 331 светильник с низким энергопотреблением.

Это способствует не только повышению комфорта для горожан, но и позволяет эффективнее расходовать энергию. Такие меры повышают надежность городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Николо-Богоявленский Морской собор получил новое световое оформление, подчеркивающее его архитектурные особенности.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью