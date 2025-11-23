Ночь поставила точку: в Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Вечером 23 ноября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга родители восьмилетней школьницы забеспокоились: их дочь не вернулась с прогулки в назначенное время. Семья сразу обратилась за помощью к добровольцам, чтобы ускорить поиски ребенка. К тому моменту город уже погрузился в темноту, а у девочки при себе была лишь небольшая сумка на поясе.

Объявление о розыске разместили в сообществе поискового отряда в одной из социальных сетей практически сразу после исчезновения. Действия волонтёров были скоординированы чрезвычайно быстро — поиски начались по всему району. Через короткое время появилась радостная новость: школьницу удалось найти, и её безопасно доставили домой.

По данным поискового объединения, подобные случаи происходят в городе регулярно. В октябре добровольцам удалось разыскать 290 человек, из которых 18 были обнаружены погибшими. Работа волонтеров остаётся одной из важнейших в деле помощи пропавшим.