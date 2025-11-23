Юсуповский дворец: ее только зеркала и роскошь. Откройте дверь в мир приватного искусства

Юсуповский дворец на Мойке знают по парадным залам, зеркалам и именам его владельцев. Но внутри скрыт ещё один, почти камерный мир — домашний театр, в котором публика сидела не ради моды, а ради искусства, рождённого в узком кругу тех, кто мог себе позволить не показ, а удовольствие.
Театр, где не было посторонних
Это был частный театр, созданный не для придворных отчётов, а для увлечённых. В его постановках участвовали сами Юсуповы, их родственники и представители высшей знати. Атмосфера была неофициальной: зрители знали исполнителей лично, а вместо жёсткого этикета царила творческая свобода. Иногда в зале присутствовали император и члены царской семьи, что придавало вечерам особую значимость, но не лишало их домашней теплоты.
Оркестр, который превосходил ожидания
У театра был собственный крепостной оркестр, игравший на кларнете, флейте, фаготе, валторне, гобое, трубе, контрабасе и скрипке. Современники отмечали его высокий уровень — не как любительский, а как действительно профессиональный.
В феврале 1836 года здесь состоялась репетиция первого акта оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» — композитор сам аккомпанировал музыкантам за роялем.
Музыканты, равные европейским сценам
Князь Николай Борисович Юсупов-младший был скрипачом-любителем, учеником великого Анри Вьетана и почётным членом нескольких европейских музыкальных академий.
На сцене театра выступали Адриен Франсуа Серве, Шарль Берио, Анри Вьетан, Ференц Лист — имена, которые сегодня украшают афиши мировых залов. Позднее оркестром руководил Людвиг Минкус, автор легендарных балетов, а затем — Эдуард Направник, будущий главный дирижёр Мариинского театра.
Когда сцена становилась продолжением семьи
Традиции театра развивала княгиня Зинаида Николаевна, чьё имя можно увидеть в монограммах над ложами. Её талант вспоминал сын Феликс Юсупов: "Матушка танцевала и играла не хуже актрис…" — и это был не комплимент, а семейная хроника.