Городовой / Город / Юсуповский дворец: ее только зеркала и роскошь. Откройте дверь в мир приватного искусства
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоил Эрмитаж 15 лет назад и почему мы не верим своим глазам Город
Брату — нож, себе — СИЗО: житель Сланцев встретит Новый год за решёткой Город
Петербург с высоты птичьего полета и без очередей: откуда посмотреть на центр лучше, чем с Исаакия Общество
Гололёд в Петербурге: кто упал, тому деньги — но только со справкой Город
Карты на стол: стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» рассекречен Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Юсуповский дворец: ее только зеркала и роскошь. Откройте дверь в мир приватного искусства

Опубликовано: 23 ноября 2025 19:15
Оркестр
Юсуповский дворец: ее только зеркала и роскошь. Откройте дверь в мир приватного искусства
Городовой ру

Здесь искусство было частью быта, а зрители — частью спектакля.

Юсуповский дворец на Мойке знают по парадным залам, зеркалам и именам его владельцев. Но внутри скрыт ещё один, почти камерный мир — домашний театр, в котором публика сидела не ради моды, а ради искусства, рождённого в узком кругу тех, кто мог себе позволить не показ, а удовольствие.

Театр, где не было посторонних

Это был частный театр, созданный не для придворных отчётов, а для увлечённых. В его постановках участвовали сами Юсуповы, их родственники и представители высшей знати. Атмосфера была неофициальной: зрители знали исполнителей лично, а вместо жёсткого этикета царила творческая свобода. Иногда в зале присутствовали император и члены царской семьи, что придавало вечерам особую значимость, но не лишало их домашней теплоты.

Оркестр, который превосходил ожидания

У театра был собственный крепостной оркестр, игравший на кларнете, флейте, фаготе, валторне, гобое, трубе, контрабасе и скрипке. Современники отмечали его высокий уровень — не как любительский, а как действительно профессиональный.

В феврале 1836 года здесь состоялась репетиция первого акта оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» — композитор сам аккомпанировал музыкантам за роялем.

Музыканты, равные европейским сценам

Князь Николай Борисович Юсупов-младший был скрипачом-любителем, учеником великого Анри Вьетана и почётным членом нескольких европейских музыкальных академий.

На сцене театра выступали Адриен Франсуа Серве, Шарль Берио, Анри Вьетан, Ференц Лист — имена, которые сегодня украшают афиши мировых залов. Позднее оркестром руководил Людвиг Минкус, автор легендарных балетов, а затем — Эдуард Направник, будущий главный дирижёр Мариинского театра.

Когда сцена становилась продолжением семьи

Традиции театра развивала княгиня Зинаида Николаевна, чьё имя можно увидеть в монограммах над ложами. Её талант вспоминал сын Феликс Юсупов: "Матушка танцевала и играла не хуже актрис…" — и это был не комплимент, а семейная хроника.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью