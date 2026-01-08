Воздух под прицелом: в Петербурге установили новые системы — измеряют, а не очищают

В Санкт-Петербурге завершено обновление комплекса, который контролирует качество городской атмосферы. Количество постов, фиксирующих состояние воздуха, увеличили с 25 до 30.
Все они оснащены современными техническими средствами российского производства, сообщает пресс-служба губернатора.
Новое оборудование работает в автоматическом режиме и ведет круглосуточный учет по 23 основным показателям.
Помимо стандартных веществ, таких как оксиды азота, аммиак, диоксид серы и угарный газ, теперь анализу подвергаются также формальдегид, фенол и ряд летучих органических соединений.
Использование новых станций позволяет выявлять даже мельчайшие частицы пыли и точнее определять химический состав воздуха.
Система дополняет данные о чистоте атмосферы информацией о температуре, влажности, других погодных параметрах и фиксирует уровень радиации.
Количество контролируемых веществ выросло, что позволяет точнее оценивать обстановку в разных районах города.
Теперь специалисты могут своевременно реагировать на всплески загрязнения, а жители получать более подробные сведения о состоянии атмосферного воздуха.
