Воздух под прицелом: в Петербурге установили новые системы — измеряют, а не очищают

Опубликовано: 8 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Все станции оборудованы источниками бесперебойного питания для обеспечения стабильной работы в случае перебоев с электричеством.

В Санкт-Петербурге завершено обновление комплекса, который контролирует качество городской атмосферы. Количество постов, фиксирующих состояние воздуха, увеличили с 25 до 30.

Все они оснащены современными техническими средствами российского производства, сообщает пресс-служба губернатора.

Новое оборудование работает в автоматическом режиме и ведет круглосуточный учет по 23 основным показателям.

Помимо стандартных веществ, таких как оксиды азота, аммиак, диоксид серы и угарный газ, теперь анализу подвергаются также формальдегид, фенол и ряд летучих органических соединений.

Использование новых станций позволяет выявлять даже мельчайшие частицы пыли и точнее определять химический состав воздуха.

Система дополняет данные о чистоте атмосферы информацией о температуре, влажности, других погодных параметрах и фиксирует уровень радиации.

Количество контролируемых веществ выросло, что позволяет точнее оценивать обстановку в разных районах города.

Теперь специалисты могут своевременно реагировать на всплески загрязнения, а жители получать более подробные сведения о состоянии атмосферного воздуха.

Автор:
Юлия Аликова
Город
