Первый петербуржец года отправился домой: малыша, родившегося первым в январе, выписали из роддома

Опубликовано: 8 января 2026 04:00
 Проверено редакцией
Первый петербуржец года отправился домой: малыша, родившегося первым в январе, выписали из роддома
Городовой ру

В одном из медицинских учреждений ребёнок появился на свет 1 января в начале первых минут нового года.

Младенец, появившийся на свет в Санкт-Петербурге первым в наступившем году, выписан из городской больницы.

Ребёнок родился 1 января, всего через две минуты после полуночи. Новорожденный стал долгожданным первым ребёнком у своих родителей, сообщает 78.ru.

Мать малыша трудится в юридическом университете, где преподаёт студентам. Отец по специальности юрист, однако работает в качестве барбера.

Сын подарил родителям неожиданную радость, появившись на две недели раньше предполагаемой даты — ожидали, что он родится 14 января.

Власти города сообщили, что в этом году на организацию детского отдыха будет выделено 4 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
