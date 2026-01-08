Первый петербуржец года отправился домой: малыша, родившегося первым в январе, выписали из роддома

Младенец, появившийся на свет в Санкт-Петербурге первым в наступившем году, выписан из городской больницы.
Ребёнок родился 1 января, всего через две минуты после полуночи. Новорожденный стал долгожданным первым ребёнком у своих родителей, сообщает 78.ru.
Мать малыша трудится в юридическом университете, где преподаёт студентам. Отец по специальности юрист, однако работает в качестве барбера.
Сын подарил родителям неожиданную радость, появившись на две недели раньше предполагаемой даты — ожидали, что он родится 14 января.
Власти города сообщили, что в этом году на организацию детского отдыха будет выделено 4 миллиарда рублей.
