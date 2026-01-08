Не скачок, а шаг: эксперт прогнозирует спокойное подорожание жилья в 2026-м

В ближайшем 2026 году стоимость жилья будет увеличиваться, хотя темпы этого изменения окажутся крайне низкими и не превысят показатель инфляции.
К такому выводу пришёл основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он поделился своим мнением по данной теме в интервью Lenta.ru.
По предварительной оценке эксперта, можно ожидать, что ежемесячный прирост цен составит от двух десятых до одного процента.
Выделяется, что даже при небольшом повышении стоимости в первые месяцы года преимущественно сохранится умеренный темп. Однако специалист не исключает, что осенью 2026 года ситуация на рынке может претерпеть изменения.
Как отметил Апрелев, всплеск покупательского интереса возможен при снижении ключевой ставки до двенадцати процентов, а также при уменьшении ипотечных ставок до уровня ниже шестнадцати процентов.
"В настоящее время наблюдается лишь точечный интерес к рынку со стороны потенциальных покупателей.
Однако с осени мы ожидаем значительного снижения ключевой ставки, что, в свою очередь, может привести к снижению ипотечных ставок.
Это вернёт спрос на рынок недвижимости, и темпы роста цен могут догнать инфляцию", — объяснил эксперт.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».