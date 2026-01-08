Городовой / Город / Замечание о выгуле собак обернулось избиением: двое мужчин в Петербурге напали на женщину
Замечание о выгуле собак обернулось избиением: двое мужчин в Петербурге напали на женщину

Опубликовано: 8 января 2026 03:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Жители дома выразили недовольство тем, что хозяева собак выгуливают питомцев на территории детской площадки.

Днем во дворе по адресу Невский проспект, 141, произошел конфликт между несколькими жильцами.

Светлана Кабакова, председательница дома, вышла на улицу, чтобы попросить автомобилистов временно убрать транспорт для работы трактора. Находясь во дворе, она заметила двух человек с собаками и сделала им замечание.

В ходе разговора произошел спор на повышенных тонах. После этого женщина отошла к трактористу, но на неё напали: один мужчина ударил Светлану тростью и нанес ей несколько ударов ногами. Она рассказала подробности 78.ru:

"Он подошел со спины, взял, ударил меня. Я упала, таскал меня, пинал меня, как будто я труп, что ли".

Впоследствии к происходящему присоединился еще один мужчина. Он увел женщину за пределы видимости камер и продолжил наносить побои.

Один из соседей стал очевидцем происходящего и вызвал скорую. Светлану госпитализировали в Мариинскую больницу с повреждением головы и ушибами ребер, позже её отпустили домой. Она собирается обратиться с заявлением в полицию.

Жильцы рассказывают, что проблемы с выгулом собак здесь возникали и раньше — владельцы животных нередко приводят их на детскую площадку. По словам местных жителей, одна из этих собак уже нападала на другую женщину из дома.

Ранее был зафиксирован еще один инцидент: жителя Санкт-Петербурга избили за просьбу соблюдать тишину ночью.

Автор:
Юлия Аликова
Город
