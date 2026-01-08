Городовой / Город / Авария аэролодки в Карелии: петербурженка раскрыла неожиданный нюанс
Авария аэролодки в Карелии: петербурженка раскрыла неожиданный нюанс

Опубликовано: 8 января 2026 02:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Женщина, получившая травмы, опубликовала фотографии повреждений и подробно описала произошедшее.

Инцидент с переворотом аэролодки произошёл в Карелии ближе к вечеру — примерно в пять часов, когда пятеро туристов вместе с водителем возвращались по льду после посещения острова Кижи.

Валентина Шац, одна из пострадавших, рассказала 78.ru, что из-за сильного холода экскурсию пришлось завершить раньше, а по пути на сушу сначала отказал автобус, поэтому добрались к месту отправления на аэролодке.

По словам женщины, во время движения судна водитель вместо тормоза неожиданно дал газ, что привело к столкновению с небольшим полуостровом.

Петербурженка отметила, что управлять судном в тот день было трудно — мешали тёмное время суток, снегопад и плохая видимость. Она добавила:

«Он почему-то вообще поехал не по своей траектории. На самом деле пострадал больше всего сам водитель. Он был трезвый».

Валентина возвращалась с экскурсией вместе с сестрой и племянницей — все трое получили значительные ушибы и синяки. О произошедшем Валентина говорит:

«Смотреть без слёз нельзя. Очень большая шишка, как вторая голова ребёнка. Ещё было два человека с нами, но они не пострадали, они как-то упали с этой скамейки, встали и пошли, и всё. Компенсацию никакую нам не предлагали».

Двое других пассажиров отделались лёгким испугом и травм не получили.

Юлия Аликова
