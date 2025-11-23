Призрак Невы: как «Серебряный кит» отправился на дно

Следователи и МЧС ищут ответы на дне Невы.

История плавучего развлекательного комплекса «Серебряный кит» — это повесть о несбывшихся надеждах и столкновении амбициозных планов с суровыми реалиями.

Созданный в 2001 году, этот несамоходный дебаркадер, изначально предназначавшийся для Москвы, так и не нашел своего законного места под солнцем, пока его путешествие не закончилось у берегов Санкт-Петербурга, а затем — на дне Невы.

Путешествие из столицы: тернистый путь к Петербургу

Первоначально «Серебряный кит» планировали разместить на Москве-реке. Однако, в начале 2000-х годов столичные власти ужесточили требования к подобным сооружениям, что сделало этот проект невозможным.

Компания «Фарсэй», владевшая дебаркадером, приняла решение о его переезде в Санкт-Петербург. Здесь, внутри амбициозного сооружения, предполагалось открыть ресторан.

«Такие объекты стоят на водной глади, поэтому при строительстве они должны получать разрешение речного регистра», — рассказал один из авторов проекта.

«Установка регулируется городскими властями. Когда его устанавливали здесь, владельцы получали разрешение на конкретное место с определёнными причальными сооружениями».

Однако, петербургские набережные оказались неприветливыми к «Серебряному киту». В 2005 году попытка пришвартовать его к набережной Лейтенанта Шмидта не удалась – это место охраняется ЮНЕСКО.

В 2007 году ресторан был замечен у Летнего сада, но и там ему не нашлось места. Неудачными оказались и попытки установки на Выборгской набережной и набережной Кутузова.

Возвращение и падение: от мечты к реальности

После череды отказов «Серебряный кит» исчез из поля зрения, чтобы появиться вновь в 2018 году. Он причалил к проспекту Обуховской Обороны, получив пятилетний договор аренды участка напротив парка имени Бабушкина.

Несмотря на наличие документов, ресторан так и не заработал. Соседство с необычным сооружением вызвало недовольство жителей Невского района.

В августе 2021 года петербургские депутаты сообщили, что получили «тысячи обращений петербуржцев», недовольных объектом. Обращение в Генпрокуратуру привело к аннулированию договора аренды.

Планировалось, что дебаркадер будет демонтирован.

В сентябре 2022 года появилось объявление о продаже «Серебряного кита» за 35 миллионов рублей. Неизвестно, было ли оно размещено настоящими владельцами.

Московский архитектор Андрей Волков, занимавшийся проектом, характеризовал его как «опыт работы с необычными интерьерами и палубами».

Однако, несмотря на споры жителей Невского района о его эстетических достоинствах, ресторан так и не стал популярным.

Финал на дне: гибель «Серебряного кита»

Утро 27 марта 2023 года принесло трагическую развязку. На набережной проспекта Обуховской Обороны «Серебряный кит» завалился на левый борт и начал тонуть.

К счастью, никто не пострадал, и, как отмечается, «его гибель не вызвала сожаления у большинства людей».

Предварительная версия причины катастрофы — повреждение понтона ледоходом. На месте происшествия работала транспортная прокуратура, проверяя соблюдение законодательства о безопасности.

Сотрудники МЧС провели подводное обследование. Утечка нефтепродуктов была исключена, а дебаркадер оставался закреплен.

23 октября 2024 года, спустя полтора года после катастрофы, ресторан на воде «Серебряный кит» был демонтирован. Работы, начавшиеся осенью 2023 года, завершены.

Таким образом, история легендарного дебаркадера, призванного служить для перегрузки пассажиров и грузов, а также для размещения оборудования, подошла к своему концу.