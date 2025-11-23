Городовой / Город / Брату — нож, себе — СИЗО: житель Сланцев встретит Новый год за решёткой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоил Эрмитаж 15 лет назад и почему мы не верим своим глазам Город
Петербург с высоты птичьего полета и без очередей: откуда посмотреть на центр лучше, чем с Исаакия Общество
Гололёд в Петербурге: кто упал, тому деньги — но только со справкой Город
Карты на стол: стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» рассекречен Город
Почему американцев называют «янки» и «гринго»: простое объяснение без сказок из Сети Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Брату — нож, себе — СИЗО: житель Сланцев встретит Новый год за решёткой

Опубликовано: 23 ноября 2025 21:12
Брату — нож, себе — СИЗО: житель Сланцев встретит Новый год за решёткой
Брату — нож, себе — СИЗО: житель Сланцев встретит Новый год за решёткой
Городовой ру

В одном из районов произошёл инцидент с применением ножа, в результате которого пострадал человек.

Утром 21 ноября в Ленинградской области между двумя братьями произошёл конфликт рядом с автозаправкой. В ходе ссоры житель города Сланцы нанёс своему брату удары ножом в область шеи и головы. Пострадавший сумел выжить, хотя получил серьёзные ранения.

В тот же день состоялось судебное заседание по вопросу ареста подозреваемого. Следователь, который возглавляет расследование, высказался за содержание нападавшего под стражей. К нему присоединился заместитель прокурора города, указавший на риск того, что обвиняемый может скрыться, а также воздействовать на свидетелей и потерпевшего.

Сам обвиняемый и его адвокат предлагали рассмотреть более мягкую меру пресечения, однако их доводы были отклонены. В результате суд постановил заключить мужчину из Сланцев под стражу до 20 января.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью