Брату — нож, себе — СИЗО: житель Сланцев встретит Новый год за решёткой

Утром 21 ноября в Ленинградской области между двумя братьями произошёл конфликт рядом с автозаправкой. В ходе ссоры житель города Сланцы нанёс своему брату удары ножом в область шеи и головы. Пострадавший сумел выжить, хотя получил серьёзные ранения.
В тот же день состоялось судебное заседание по вопросу ареста подозреваемого. Следователь, который возглавляет расследование, высказался за содержание нападавшего под стражей. К нему присоединился заместитель прокурора города, указавший на риск того, что обвиняемый может скрыться, а также воздействовать на свидетелей и потерпевшего.
Сам обвиняемый и его адвокат предлагали рассмотреть более мягкую меру пресечения, однако их доводы были отклонены. В результате суд постановил заключить мужчину из Сланцев под стражу до 20 января.