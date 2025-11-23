Петербург с высоты птичьего полета и без очередей: откуда посмотреть на центр лучше, чем с Исаакия

Все привыкли считать, что лучший вид на Петербург — это Исаакий. Маршруты, путеводители, экскурсоводы — все автоматически ведут туда. Но если отбросить привычку, окажется, что в городе полно смотровых, где вид не хуже, людей меньше, а впечатление — свежее.
Одна из таких точек — звонница Смольного собора. Билет стоит 300 рублей, турпоток минимальный. Сверху открывается честная панорама: крыши Чернышевской, изгиб Невы, промзоны Охты, стекло и гранит Суворовского. Нет ощущения «открыточности», как у Исаакия — наоборот, всё как есть: живой город, где старое и новое сходятся в одной картинке.
Место тоже непростое. Там, где Охта встречается с Невой, в XVII веке стоял Ниеншанц — шведская крепость, защищавшая город Ниен. Он получил статус города ещё в 1632 году, так что урбанистическая история на этом месте идёт почти четыреста лет.
На противоположном берегу находилось русское село Спасское — ровно там, где теперь стоит Смольный. Так что смотровая буквально висит над двумя первыми поселениями на этой территории.
Со звонницы видно всё сразу: купола Казанского, линию Троицкого, шпиль Петропавловки, портовые краны, стадион, и, конечно, Лахту, которую когда-то планировали поставить не здесь, а именно на Охте. Теперь легко представить, как бы это выглядело.
Есть и местная «традиция»: в трещины стен посетители незаметно закладывают монетки и купюры «на удачу». Формально не по правилам, но следы находчивых людей видны сразу.
После осмотра можно спуститься в сад Смольного — тихое место, где удобно перевести дух, полежать на скамейках и просто посмотреть, как город течёт мимо.
Исаакий останется символом, но если хочется увидеть Петербург немного другим — звонница Смольного подходит лучше всего.