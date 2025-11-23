Полвека ходили по нему ногами: как под Гостиным двором нашли центнер золота

Сегодня Гостиный двор — привычное место для покупок и прогулок. Трудно представить, что когда-то здесь, буквально под ногами у горожан, многие годы лежал один из самых известных петербургских кладов.
Как стройка обернулась сенсацией
26 октября 1965 года при реконструкции Большого Гостиного двора рабочие вскрывали пол в помещении на углу Садовой и одной из линий галерей. Несколько кирпичей у печки оказались неожиданно тяжёлыми и упорно не поддавались.
Когда их всё-таки выломали и очистили от раствора, стало ясно: это не кирпичи, а аккуратно отлитые золотые слитки, замаскированные под кладку. Всего нашли восемь «кирпичей» общим весом около 128 килограммов золота высокой пробы.
После экспертизы пол внимательно проверили ещё раз — тайников больше не обнаружили. Клад передали государству; рабочим выплатили поощрение, но подробностей в открытой печати почти не сохранилось.
Чьё золото оказалось в полу
До революции в этих помещениях располагался один из крупнейших ювелирных магазинов торгового дома Морозовых — поставщиков двора и крупных заказчиков церковной утвари, часов, драгоценностей.
Краеведы считают наиболее вероятным, что слитки спрятал Владимир Морозов: после 1917 года он уехал из Петрограда на юг, а затем вернулся и ещё некоторое время вёл дела в нэпманском Ленинграде — возможно, надеясь добраться до тайника, но так и не успев этого сделать.
По другой версии, золото мог замуровать ещё основатель дома, опасаясь налётов профессиональных взломщиков-"медвежатников" и предпочитая тайник сейфу. Документальных доказательств нет, но обе версии логично объясняют и объём, и форму кирпичей.
Морозова больше никто о кладе не спрашивал — он умер в 1927 году, унеся точную историю сокровищ с собой. А Гостиный двор ещё десятилетия жил обычной торговой жизнью, не выдавая, что в его полу когда-то лежал целый золотой "фундамент".