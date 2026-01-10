Этот день подарил городу как начало всенародного доступа к великому роману, так и роковой шаг, предшествовавший революционным событиям.

Десятое января — дата, отмеченная в календаре Санкт-Петербурга несколькими событиями, демонстрирующими контраст между культурой, социальными потрясениями и научным осмыслением прошлого.

1825: Пушкин и цензура

В 1825 году, 10 января, цензура Санкт-Петербурга дала разрешение на печать первой главы «Евгения Онегина» отдельной книгой. Это было знаменательное событие для русской литературы, хотя и под строгим контролем надзорных органов.

Спустя месяц роман, который сам Пушкин называл «свободным романом», уже был доступен в книжных магазинах. Стоит отметить, что ценность этого литературного памятника лишь возрастает со временем:

“Первое издание романа на лондонском аукционе Christie’s продали за 467,3 тысячи евро”, что свидетельствует о непреходящем интересе к наследию поэта.

1905: Роковой шаг Гапона

10 января 1905 года стало днём, предвосхитившим трагедию. В Санкт-Петербурге депутация членов Собрания рабочих Путиловского завода, во главе с Гапоном, отправилась к тогдашнему директору Путиловского завода С. И. Смирнову.

Поводом послужило увольнение всего четырех рабочих Путиловского завода — мелкий инцидент, ставший спусковым крючком для исторического события.

1910: Съезд по трезвости

В 1910 году, 10 января, в столице прошел I Всероссийский съезд по борьбе с пьянством. За десять дней работы было зачитано более 120 докладов, демонстрирующих масштабы проблемы.

Владимир Джунковский — московский губернатор — так описывал атмосферу открытия съезда:

«Огромный зал Дворянского собрания кишел пестрой толпой: сановники в расшитых мундирах, в лентах с орденами, военные и скромные простолюдины в косоворотках, видные ученые и девушки типа курсисток, члены Государственной думы, профессора, лица свободных профессий, рабочие».

Участников съезда поразили представленные данные. Врач-психиатр Михаил Нижегородский сообщил, что за последние тридцать лет XIX века в Европе из-за алкоголя ушло из жизни семь миллионов человек:

“такое же количество жителей континента ушли из жизни из-за войн и болезней в течение последних ста лет”.

Эксперты констатировали пугающую статистику: в Российской империи около 90% детей и подростков до 17 лет пробовали водку, а многие делали это регулярно.

1928: Кино и переосмысление революции

Спустя почти два десятилетия после бурных событий, 10 января 1928 года, город увидел новый взгляд на свое недавнее прошлое.

В кинотеатрах «Великан», «Паризиана» и в кинозале Выборгского Дома культуры впервые показали фильм Всеволода Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга», приуроченный к десятилетнему юбилею Октябрьской революции.

Картина была настолько реалистичной, что многие зрители были уверены, что видят подлинные документальные кадры.

Позже, в 1969 году, этот важный кинематографический документ был восстановлен и озвучен на киностудии «Мосфильм», сохранив свое место в истории киноискусства.

