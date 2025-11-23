Касса звенит — мебели нет: петербургский магазин берёт оплату, но товар так и не приезжает

В Петербурге жители столкнулись с трудностями при попытках вернуть свои средства за мебель, купленную в магазине «Настоящая мебель», который располагается в торговом центре «Богатырь» рядом со станцией метро «Комендантский проспект». Согласно рассказу одной из покупательниц, в апреле ею был оформлен заказ на два серванта, за которые была внесена предоплата в размере 75 тысяч рублей. По заключённому договору, доставка должна была состояться не позднее 60 рабочих дней, однако до сих пор мебель из Воронежа так и не поступила.

Женщина отметила, что после заключения договора представители магазина перестали выходить с ней на связь — ни менеджер, ни продавцы не смогли точно пояснить, когда можно получить оплаченный товар или вернуть деньги. Ситуация с возвратом средств повторяется и у других покупателей. В соцсетях и на месте многие отмечают, что невозможно связаться с представителями магазина для решения этой проблемы.

Сотрудники других мебельных точек, находящихся в этом же торговом центре, подтвердили, что шоурум уже некоторое время пустует. По их словам, подобные случаи происходят не впервые. Они отметили:

«Единственное, что можно сказать — деньги не вернут, если только товаром. Недавно люди приходили и забирали то, что есть в магазине. Деньги не отдают»

Также работники соседних магазинов рассказали, что подобные претензии звучат от разных людей, а первые жалобы появились около двух месяцев назад. В торговом центре СК при этом рассказали об инцидентах между клиентами и представителями магазина, иногда дело доходило до конфликтных ситуаций. Магазин «Настоящая мебель» прекратил свою работу, и сейчас покупатели пытаются получить хотя бы то, что ещё осталось на складе.