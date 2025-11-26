Новогодний Петербург без драмы: 7 туристических мин, которые лучше обойти

Лайфхаки для тех, кто собирается провести новогодние каникулы в Северной столице.

Приближение новогодних каникул предвещает в Петербурге самый яркий и суматошный период. Город преображается в ожившую сказку — с гирляндами, сверкающими витринами и атмосферными ярмарками.

Чтобы впечатления остались теплыми, необходимо избежать ряда распространенных ошибок, совершаемых гостями Северной столицы в это волшебное время. Основываясь на многолетних наблюдениях, выделяются семь главных промахов туристов.

Ошибка 1. Штурмовать Дворцовую площадь 1 января

Желание встретить Новый год у главной елки города, ощутить масштаб праздника — естественно. Однако новогодняя ночь на Дворцовой площади чаще оказывается испытанием на прочность, нежели удовольствием.

Огромная, плотная толпа, в которой сложно даже поднять телефон для снимка, а также присутствие Росгвардии и возможные перекрытия создают напряженную обстановку.

Что предпринять? Лучше посетить Дворцовую площадь в любой другой день каникул — антураж сохранится, а народу станет значительно меньше.

Ошибка 2. Одеваться красиво, но непрактично

Погодные условия в Петербурге в зимний период — постоянный источник проблем. Новогодний Петербург — это не всегда искрящийся снег, а с вероятностью в 90% — слякоть, мокрый снег, пронизывающий ветер и реагенты на тротуарах.

Замшевые сапоги, длинное пальто или натуральная шуба рискуют быть испорчены безвозвратно, превращая прогулки в мучение.

Рекомендуется выбирать функциональную одежду: непромокаемый пуховик с капюшоном, непромокаемые ботинки на нескользящей подошве, шапку и варежки.

Ошибка 3. Не покупать билеты в музеи онлайн

Рекомендация приобретать билеты заранее актуальна всегда, но в новогодние каникулы это критично. Очередь в кассу Эрмитажа или Русского музея способна поглотить 2-3 часа драгоценного отпускного времени.

Стоять в этой очереди на холоде или под мокрым снегом — сомнительное удовольствие.

Планирование посещения главных музеев заранее и покупка билетов на официальных сайтах позволяет избежать долгого ожидания, так как очередь владельцев электронных билетов либо отсутствует, либо движется существенно быстрее.

Ошибка 4. Составлять слишком плотный график

Стремление объять необъятное похвально, но попытка уместить в один день Эрмитаж, посещение ресторана и вечерний балет в Мариинке ведет к усталости и общему неудовлетворению.

Невозможно полноценно насладиться тремя столь масштабными событиями в сжатые сроки. Что предпринять? Следует планировать не более двух знаковых мест в день.

Важно оставлять свободное время — на внеплановую чашку глинтвейна, на неспешную прогулку по заснеженному Летнему саду или на побег от толпы в сторону менее популярных маршрутов, где часто скрывается самое интересное.

Ошибка 5. Питаться только в центре на Невском

Кафе и рестораны в самом центре в праздники переполнены. Ожидание в очереди на вход в популярное заведение — не лучший сценарий для отпуска. Рекомендуется отойти на две-три улицы от Невского проспекта.

Петербург — это город дворов-колодцев и небольших, но атмосферных заведений. На Литейном проспекте, улице Рубинштейна или в переулках, пересекающих Советские улицы, можно найти массу мест для спокойного и вкусного приема пищи без суеты и долгого ожидания.

Ошибка 6. Игнорировать наземный транспорт

Передвигаться на метро быстро и понятно, однако новогодний Петербург необходимо наблюдать из окна наземного транспорта. Поездка на автобусе или трамвае может стать полноценной экскурсией.

Предлагается проехать на троллейбусе №10 или №1 по сияющему огнями Невскому, или воспользоваться автобусом №7 — это готовый обзорный маршрут по историческому центру.

Так город предстанет в самом праздничном убранстве, обеспечивая комфорт и тепло.

Ошибка 7. Надеяться на отсутствие людей

Главное заблуждение — попасть в зимнюю сказку с открытки, где турист остается один на фоне Исаакиевского собора или Спаса-на-Крови.

У главных достопримечательностей, на центральных улицах и площадях неизбежно будет очень многолюдно и шумно. Свободно пройти по Невскому или неспешно побродить по ярмарке — почти утопия.

Необходимо принять этот факт и не раздражаться. Для уединения следует сворачивать в те самые дворы-колодцы, направляться на менее популярные набережные — например, Адмиралтейскую или Лейтенанта Шмидта — или посещать камерные музеи вроде дворца Юсуповых.