Системный провал: как экономия Швеции помогла Петру I завоевать Неву

Инспекция Эрика Дальберга в 1680-х годах вскрыла удручающую картину: Нотебург (Орешек), Ниеншанц и Копорье обветшали, стены покрылись трещинами, арсеналы пустовали.
Причина была в стратегической ошибке Стокгольма.
После Столбовского мира Швеция считала Ингерманландию глубоким тылом и экономила на её содержании.
Крепости перестраивались медленно, часто из старых русских укреплений. Даже Ниеншанц, гордость ингерманландской фортификации, имел земляные валы, требовавшие постоянного ремонта.
Когда Пётр I начал Северную войну, шведы просто не успели привести в порядок свою оборонительную систему. Их поражение было следствием не только военного превосходства России, но и системного кризиса управления удалёнными провинциями.