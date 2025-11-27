Городовой / Учеба / Системный провал: как экономия Швеции помогла Петру I завоевать Неву
Системный провал: как экономия Швеции помогла Петру I завоевать Неву

Опубликовано: 27 ноября 2025 13:16
Шведская фортификационная система Ингерманландии к концу XVII века представляла собой парадокс: передовые инженерные идеи, реализованные на скорую руку и без должного финансирования.

Инспекция Эрика Дальберга в 1680-х годах вскрыла удручающую картину: Нотебург (Орешек), Ниеншанц и Копорье обветшали, стены покрылись трещинами, арсеналы пустовали.

Причина была в стратегической ошибке Стокгольма.

После Столбовского мира Швеция считала Ингерманландию глубоким тылом и экономила на её содержании.

Крепости перестраивались медленно, часто из старых русских укреплений. Даже Ниеншанц, гордость ингерманландской фортификации, имел земляные валы, требовавшие постоянного ремонта.

Когда Пётр I начал Северную войну, шведы просто не успели привести в порядок свою оборонительную систему. Их поражение было следствием не только военного превосходства России, но и системного кризиса управления удалёнными провинциями.

Лариса Никонова
