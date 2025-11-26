Городовой / Город / В Петербурге замолчал последний фонтан: город прощается с символами Северной столицы до весны
Опубликовано: 26 ноября 2025 12:30
Global Look Press / Zamir Usmanov

Все гидротехнические сооружения полностью подготовлены к зимнему периоду.

Завершена подготовка городских фонтанов к зиме, сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга». В течение октября специалисты проводили работы по их консервации, которые стартовали сразу после окончания сезона.

Главная задача этих мероприятий — защитить оборудование от повреждений в холодный период.

Во время подготовки сооружений к зиме воду полностью удаляют из чаш. Затем проводят уборку поверхностей фонтанов и демонтируют технические элементы. Насосы, форсунки и осветительные приборы аккуратно снимаются и перевозятся в производственные мастерские.

В подземных помещениях, где располагается пульт управления, осуществляется дополнительная подготовка, благодаря чему электроника может спокойно перенести понижение температуры.

Оставшиеся на месте части фонтанов надежно закрывают специальными материалами, чтобы уберечь их до весны.

— Зима для наших специалистов — не время для отдыха, а активный период подготовки к новому фонтанному сезону.
Мы проверим работоспособность абсолютно всего оборудования, заменим вышедшие из строя детали, чтобы весной фонтаны вновь предстали перед горожанами и гостями Северной столицы во всей своей красе, — рассказали в пресс-службе.

Стоит напомнить, что еще в октябре официально сообщалось о завершении сезона работы фонтанов в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
