Как ленинградские яйца кормят полмира: итоги птицеводства от Ленобласти

Опубликовано: 26 ноября 2025 12:51
Как ленинградские яйца кормят полмира: итоги птицеводства от Ленобласти
Как ленинградские яйца кормят полмира: итоги птицеводства от Ленобласти
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Регион продолжает поставлять яйца на зарубежные рынки.

В ходе пресс-конференции в ТАСС Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области и глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, рассказал о достижениях региона в птицеводстве, сообщает 78.ru.

Ленинградская область сохранила одну из лидирующих позиций среди российских регионов по итогам 2025 года. По итогам ежегодной статистики область занимает второе место в стране по выпуску мяса кур и первое место по объёму произведённых яиц.

На территории региона производится 8% всех яиц в России, благодаря чему область полностью удовлетворяет свои потребности в этом продукте и превышает их в семь раз.

По словам Олега Малащенко, основные направления экспорта яйца сейчас — Казахстан и Белоруссия.

Малащенко отметил:

«Вообще мы полмира снабжаем яйцом, но когда я называю страны, у нас начинаются проблемы. Работаем также с дружественными Эмиратами».

В данное время рассматриваются новые экспортные возможности для дальнейшего расширения географии поставок.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область в 2026 году займется разведением раков.

Автор:
Юлия Аликова
Город
