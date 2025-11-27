Не Петербург: а где же тогда чаще всего в мире идут дожди

Есть места на планете, где осадки идут чаще и больше.

Петербуржцы всегда думают о своем городе, как о самом дождливом на планете. Однако, это совсем не так.

Рекорд не принадлежит Северной столице. Даже знаменитый лондонский туман меркнет по сравнению с мировыми лидерами по количеству осадков.

Огромное количество воды выпадает, например, на Гавайских островах. Известно, что дожди идут почти ежедневно и в некоторых частях Африки — в Камеруне или Экваториальной Гвинее.

Но абсолютный чемпион по проливным дождям — это, пожалуй, Индия, а если быть точнее, крошечная деревушка Маусинрам.

Именно здесь, на плато Шиллонг, сложились абсолютно уникальные климатические условия, которые возвели этот регион на пьедестал мировых рекордсменов по дождливости.

Плато Шиллонг: водные горы

Среднегодовое количество осадков в Маусинраме достигает ошеломляющей цифры — 11 871 миллиметров. Для наглядности, в Москве этот показатель составляет около 700 мм в год.

Это означает, что за один только год здесь может выпасть почти 12 метров воды — объем, поражающий воображение.

Всего в 15 километрах от Маусинрама притаилась деревня Черапунджи. Долгие годы именно она удерживала мировой рекорд и до сих пор часто ошибочно называется самым дождливым местом на Земле.

Местные жители выработали свои способы защиты от нескончаемых проливных дождей. Здесь используются не изящные аксессуары, а прочные конструкции — “зонты-щиты” и плетеные дождевики.

Традиционный зонт носит название «кнап» — это не модный предмет гардероба, а прочный щит, искусно сплетенный из бамбука и листьев бананового дерева, который носится на голове.

Он служит надежной защитой не только от капель, но и от палящего солнца в те редкие ясные дни.

Механизм вечного дождя

Феноменальная дождливость этого региона Индии объясняется идеальным совпадением географических и климатических факторов:

Летний муссон: В летний период влажные воздушные массы, насыщенные влагой из Бенгальского залива Индийского океана, устремляются на север.

Горный барьер: На пути этих потоков встают невысокие, но очень крутые горы Кхаси (часть того самого плато Шиллонг). Влажный воздух не в состоянии перевалить через них, и вынужден резко подниматься вверх.

Эффект орографических осадков: При подъеме воздух стремительно охлаждается, что немедленно провоцирует конденсацию влаги и формирование мощнейших, практически непрерывных дождевых облаков. Этот процесс не прекращается на протяжении всех месяцев муссона, с апреля по октябрь.

Фактически, горная гряда выжимает из теплого океанического воздуха практически всю содержащуюся в нем влагу, обрушивая её на склоны и долины, окружающие Маусинрам и Черапунджи.

Живая архитектура

В условиях постоянной влажности и бурных рек, местные жители освоили уникальные методы строительства. Они веками возводили мосты через водные преграды, используя живые корни каучуконосного фикуса.

Корни направляются через реки, со временем создавая прочные, самовосстанавливающиеся конструкции, которые только укрепляются с годами.

Это поистине поразительный пример адаптации человека к экстремальным условиям — там, где обычные материалы сгнили бы за пару сезонов, природа сама строит вечные переправы.