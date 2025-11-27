Дилемма гурманов: надо ли мыть колбасу с белым налетом

Что делать с налетом?

Каталонская колбаса фуэт — один из самых изысканных деликатесов, чья пряная аура проникает на наш стол, будь то испанская кухня или ее многочисленные вариации.

Тонкие, почти невесомые ломтики этого колбасного чуда — идеальное сопровождение к бокалу вина, основа для сытных сэндвичей или быстрый, но элегантный перекус.

Однако, взглянув на аппетитную поверхность фуэта, многие сталкиваются с неизбежным вопросом: что делать с характерным белым налетом? Одни спешат его счистить, другие, напротив, категорически против такого вмешательства.

Спор, разгоревшийся в сети, привлек внимание настоящих профессионалов, готовых расставить все точки над “i”.

Penicillium nalgiovense: съедобный союзник вкуса

Что же представляет собой этот загадочный белый слой на поверхности фуэта? Это не обычная мука или соль, как нередко полагают. На самом деле, это результат жизнедеятельности полезной плесени — Penicillium nalgiovense.

Этот микроскопический союзник выполняет две критически важные функции:

Естественный консервант: защищая колбасу от проникновения и размножения вредных бактерий, плесень служит надежной преградой, продлевая срок хранения продукта.

Формирователь вкуса: именно Penicillium nalgiovense придает фуэту его неповторимый, тонкий вкус, характерный аромат и особую, приятную текстуру.

Таким образом, этот белый слой абсолютно безопасен для употребления и съедобен. Решение — оставлять его или удалять — полностью зависит от личных предпочтений едока.

Этот принцип напоминает употребление сыров с благородной плесенью, таких как камамбер или бри. Их “плесневая корочка” также является съедобной, но многие предпочитают ее срезать, отдавая дань эстетическим или вкусовым пристрастиям.

Урок мясника: почему фуэт нельзя мыть в раковине

Тем же, кто все же предпочитает наслаждаться фуэтом без оболочки, шеф-повар Хосеба Аргиньяно предлагает простой, но эффективный трюк.

Сначала делается небольшой надрез вдоль всей колбасы. Затем фуэт аккуратно заворачивается в бумажное полотенце, слегка смоченное водой, и оставляется на 10 минут.

Это позволяет оболочке размягчиться, благодаря чему ее можно будет снять аккуратно, а поверхность колбасы — просушить.

Однако существует и другой, весьма популярный в социальных сетях подход — промывание колбасы под струей воды. Этот метод вызвал резкую негативную реакцию у каталонского мясника Ориоля Рибо.

Его слова, произнесенные с юмором, но с явной долей принципиальности, облетели интернет:

«Каждый, кто моет фуэт в раковине, теряет частичку души», — заявил Рибо.

Эта метафора подчеркивает, насколько интимным и тонким процессом является приготовление и дегустация таких деликатесов, как фуэт.