Срок есть, тюрьмы нет: Аглая Тарасова получила 3 года условно и штраф

В среду Домодедовский городской суд Московской области огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой, которую обвиняли в незаконном ввозе наркотических средств.
Суд постановил назначить ей условное наказание сроком на три года, а также выплату штрафа в 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Напомним, актриса пыталась ввезти наркотики в страну в электронном испарителе. Её задержали 28 августа в домодедовском аэропорту, когда в её вещах обнаружили устройство, содержащее 0,38 грамма масла каннабиса. Следователи сочли эти действия контрабандой запрещённых веществ.
В ходе заседания Аглая Тарасова выступила с последним словом, где выразила сожаление о случившемся и попросила суд о назначении мягкого наказания. Она отметила, что сожалеет о своём поступке и полностью осознаёт последствия.
Я осознала всё, что произошло. Я не наркоторговец и не наркопотребитель. Я понимаю, что у меня не было должной ответственности и бдительности.
Этот мой проступок нанёс тяжёлый удар для моих родственников, бабушки и дедушки. Это нанесло удар для моих зрителей, я хочу попросить у них прощения,
— заявила актриса в суде.
Вину она признала полностью и назвала произошедшее «большой ошибкой».