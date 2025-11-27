«Лицо актера "принадлежит" только ему»: обоснованы ли претензии Сергея Безрукова к «похитителям» его образа

В последние годы маркетплейсы пестрят товарами с изображениями известных людей — от карнавальных масок до принтов на одежде.

Многие пользователи задаются вопросом: насколько законно такое использование образов знаменитостей, и требуется ли для этого их разрешение?

Ситуация, когда Сергей Безруков подал в суд на производителя карнавальных масок с его лицом, лишь обострила эти вопросы.

Кто владеет лицом: актер или автор?

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат “Важно знать, что лицо актёра «принадлежит» только ему. Фотография с лицом актёра «принадлежит», т.е. говоря юридическим языком, «обременена правами» как лица на ней изображённого (например, актёра), так и автора произведения (фотографа, художника)”, — поясняет адвокат Юлия Вербицкая-Линник

Это означает, что использование фотографии или другого изображения, где запечатлено лицо знаменитости, без их согласия может стать причиной судебных разбирательств.

Аналогичная ситуация складывается и с кадрами из фильмов.

“«Остановленный» кадр из фильма имеет своего правообладателя. Обладателем авторских прав на «стоп-кадр» в подавляющем большинстве случаев является телекомпания”.

Согласие — залог спокойствия

Таким образом, чтобы законно использовать изображения со знаменитостями или “стоп-кадры” из фильмов, необходимо получить согласие как правообладателя (например, телекомпании), так и самого человека, чье лицо изображено.

Без такого разрешения использование может быть расценено как нарушение прав.

Легкий и изящный выход: собирательный образ

Однако существует и вполне законный, “легкий и изящный” способ избежать юридических проблем.

“Лицо, похожее на конкретного актёра, собирательный славянский образ, маска Петрушки, например, вполне могут, при условии маркировки, находиться в свободной продаже. Ведь у сказочного Петрушки получить согласие на его воспроизведение невозможно — персонаж вымышленный”, — предлагает адвокат.

Иными словами, создание сувенирной продукции на основе вымышленных персонажей или обобщенных образов, не являющихся точной копией конкретного человека, не требует специальных разрешений.

“А уж кто на кого похож и кому что показалось — пусть выясняют эксперты и устанавливают наличие или отсутствие нарушенного права”, — заключает Юлия Вербицкая-Линник.

Это позволяет производителям быть уверенными в законности своей продукции, избегая потенциальных споров и судебных исков.