ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах

В преддверии зимних праздников Федеральная антимонопольная служба обратилась к ведущим ритейлерам с напоминанием о запрете на рост цен в периоды высокого спроса.
Подобное обращение направлено в крупнейшие торговые объединения — Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей России, а также в такие сети, как "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Лента", "О'Кей", "Глобус", "Метро", "Мария-Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса" и группу компаний "X5".
Пресс-служба ведомства отметила, что такое предупреждение актуально с учетом приближения сезона повышенного покупательского интереса.
Федеральная служба разъяснила, что при выявлении возможных нарушений среди представителей розничной торговли планирует предпринять жёсткие меры в рамках антимонопольного регулирования. В ведомстве подчеркнули:
«При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения».
Сообщается, что подобные действия должны способствовать сдерживанию необоснованного повышения стоимости товаров в январские праздники.
Служба уделяет особое внимание контролю за соблюдением ценовой дисциплины и антимонопольного законодательства как на рынке продуктов, так и в других сферах.