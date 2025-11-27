Городовой / Город / ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Полвека под грифом «секретно»: город под Москвой, где создавалась смерть Общество
Сроки поджимают: петербуржцам напомнили, когда нужно рассчитаться по имущественным налогам Город
«Зимние грибы повсюду»: что выносят в лукошках петербуржцы из заснеженных лесов Город
«Лицо актера "принадлежит" только ему»: обоснованы ли претензии Сергея Безрукова к «похитителям» его образа Общество
Не уколы, а таблетки: учёные петербургского Политеха нашли способ лечить меланому Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах

Опубликовано: 27 ноября 2025 18:00
ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах
ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

Служба объявила о намерении предотвращать и пресекать возможные нарушения.

В преддверии зимних праздников Федеральная антимонопольная служба обратилась к ведущим ритейлерам с напоминанием о запрете на рост цен в периоды высокого спроса.

Подобное обращение направлено в крупнейшие торговые объединения — Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей России, а также в такие сети, как "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Лента", "О'Кей", "Глобус", "Метро", "Мария-Ра", "Монетка", "Верный", "Азбука вкуса" и группу компаний "X5".

Пресс-служба ведомства отметила, что такое предупреждение актуально с учетом приближения сезона повышенного покупательского интереса.

Федеральная служба разъяснила, что при выявлении возможных нарушений среди представителей розничной торговли планирует предпринять жёсткие меры в рамках антимонопольного регулирования. В ведомстве подчеркнули:

«При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения».

Сообщается, что подобные действия должны способствовать сдерживанию необоснованного повышения стоимости товаров в январские праздники.

Служба уделяет особое внимание контролю за соблюдением ценовой дисциплины и антимонопольного законодательства как на рынке продуктов, так и в других сферах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью