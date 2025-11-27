Не уколы, а таблетки: учёные петербургского Политеха нашли способ лечить меланому

Таргетная терапия направлена на избирательное уничтожение исключительно опухолевых клеток, не затрагивая здоровые ткани.

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого разработали наночастицы на основе желатина и хитозана, предназначенные для защиты противоопухолевого препарата в пищеварительной системе.

Благодаря этой технологии стало возможно принимать препарат в виде таблеток для лечения агрессивных форм меланомы, сообщила пресс-служба университета.

Такой подход обеспечивает воздействие как на первичную опухоль, так и на метастазы.

В ходе испытаний на лабораторных мышах применение препарата с использованием новых наночастиц привело к уменьшению объёма опухоли на 88–95% по сравнению с животными, не получавшими лечение.

При моделировании метастатической меланомы с поражением лёгких уменьшение количества метастазов составило 82%.

Как рассказал Сергей Шипиловских, кандидат химических наук и ведущий научный сотрудник лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ, результат оказался перспективным для будущей практики:

— В экспериментах на мышах приём соединения с использованием новых лекарственных форм привёл к подавлению роста опухоли на 88–95% по сравнению с контрольной группой.

В модели метастатической меланомы с поражением легких наноформы препарата продемонстрировали подавление образования метастазов на 82%.

Специальные методы наблюдения позволили исследователям установить: наночастицы не разрушаются в условиях желудка и достигают кишечника, фиксируясь там для целевой доставки лекарства.

Анализы крови и осмотр внутренних органов мышей показали отсутствие серьёзных побочных явлений. Таким образом, была подтверждена безопасность и переносимость нового способа введения препарата.

Ученые подчеркивают: меланома считается одним из наиболее опасных злокачественных новообразований с высокой склонностью к метастазированию. Основной причиной смертности при этой болезни становятся именно метастазы.

Обычные схемы химиотерапии включают средства, разрушающие и раковые, и здоровые клетки, что сопровождается выраженными побочными явлениями.

В последние годы среди новых подходов выделяется таргетная терапия, нацеленная исключительно на опухолевые клетки.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения допустило две современные вакцины, предназначенные для борьбы с онкологическими заболеваниями, к применению.