«Там зрители немножко другие»: как провинциальная публика помогает понять истинное искусство в столицах

Сравнивать театральные сцены и публику двух столиц — Петербурга и Москвы — задача непростая, ведь каждое из этих направлений имеет свои уникальные черты.
Актер и создатель блога о культуре, кино и театре Сергей Марочкин поделился с порталом «Городовой» своим видением этого вопроса.
«Знаете, лет 20 назад, когда я приезжал в Петербург и со своей тетей ходил в театр, мне тогда показалось, что отличается», — вспоминает Марочкин.
Однако, с течением времени, его восприятие изменилось.
«А сейчас я не вижу особых отличий».
«Избалованные» или «открытые»: Как понять театрального зрителя столиц?
Главное различие, по мнению актера, проявляется при сравнении столичной публики с региональной.
«Возможно, где-нибудь… в провинции, в регионах, когда мы ездили по гастролям, там зрители немножко другие», — отмечает он.
Эти зрители, в отличие от петербургских и московских, не столь избалованы.
«У них мало театров, и известные артисты к ним не часто приезжают, поэтому там, наверное, зритель более открытый, более другими глазами смотрят, не такими избалованными».
Эта открытость и непредвзятость регионального зрителя вызывает у актера особые чувства.
«И поэтому мне втройне обидно, когда таким зрителям привозят какой-нибудь антрепризный халтурный чес и выдают халтуру за искусство», — с горечью констатирует Марочкин.
Такое отношение к зрителям, по его мнению, недопустимо, особенно когда речь идет о людях, которые искренне ждут встречи с настоящим искусством.