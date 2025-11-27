«Там зрители немножко другие»: как провинциальная публика помогает понять истинное искусство в столицах

Почему зритель в Петербурге и Москве уже не тот?

Сравнивать театральные сцены и публику двух столиц — Петербурга и Москвы — задача непростая, ведь каждое из этих направлений имеет свои уникальные черты.

Актер и создатель блога о культуре, кино и театре Сергей Марочкин поделился с порталом «Городовой» своим видением этого вопроса.

«Знаете, лет 20 назад, когда я приезжал в Петербург и со своей тетей ходил в театр, мне тогда показалось, что отличается», — вспоминает Марочкин.

Однако, с течением времени, его восприятие изменилось.

«А сейчас я не вижу особых отличий».

«Избалованные» или «открытые»: Как понять театрального зрителя столиц?

Главное различие, по мнению актера, проявляется при сравнении столичной публики с региональной.

«Возможно, где-нибудь… в провинции, в регионах, когда мы ездили по гастролям, там зрители немножко другие», — отмечает он.

Эти зрители, в отличие от петербургских и московских, не столь избалованы.

«У них мало театров, и известные артисты к ним не часто приезжают, поэтому там, наверное, зритель более открытый, более другими глазами смотрят, не такими избалованными».

Эта открытость и непредвзятость регионального зрителя вызывает у актера особые чувства.

«И поэтому мне втройне обидно, когда таким зрителям привозят какой-нибудь антрепризный халтурный чес и выдают халтуру за искусство», — с горечью констатирует Марочкин.

Такое отношение к зрителям, по его мнению, недопустимо, особенно когда речь идет о людях, которые искренне ждут встречи с настоящим искусством.