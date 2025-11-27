«Резко упадут в цене»: почему петербуржцы бастуют против застройки побережья Финского залива

Новости по теме

Почему на одной территории мирно жили разные племена: славяне, финны, вепсы?

Перейти

Бумажный щит для живой природы: статус особо охраняемых территорий может спасти растения и птиц

Перейти

Поехали к инвесторам и не вернулись: в ОАЭ исчез Роман Новак

Перейти

До появления египетских пирамид и прихода Петра I: кто обитал на территории Петербурга и Ленобласти

Перейти

Памятник, которого не должно было быть: как Пётр I снова появился на берегу Финского залива

Перейти