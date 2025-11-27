Городовой / Город / «Резко упадут в цене»: почему петербуржцы бастуют против застройки побережья Финского залива
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
ФАС встанет у кассы: перед Новым годом ведомство проверит ценники в самых популярных магазинах Город
«Лицо актера "принадлежит" только ему»: обоснованы ли претензии Сергея Безрукова к «похитителям» его образа Общество
Экзотика из Ботанического сада в Лензоо: что приматы съели, а что оставили «для красоты» Город
Не уколы, а таблетки: учёные петербургского Политеха нашли способ лечить меланому Город
Проезд в Петербурге — почти даром: хитрость «Подорожника» экономит каждому до 1500 рублей Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Резко упадут в цене»: почему петербуржцы бастуют против застройки побережья Финского залива

Опубликовано: 27 ноября 2025 16:30
Застройка побережья Финского залива
«Резко упадут в цене»: почему петербуржцы бастуют против застройки побережья Финского залива
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Почему мечта о коттеджах обернулась кошмаром?

Проект создания новых территорий на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге стал причиной для серьезного беспокойства местных жителей.

Масштабные строительные планы вызвали волну протестов, заставляя задаться вопросами: насколько обоснованы опасения экологов и каковы реальные последствия столь амбициозного начинания для региона?

От мечты к реальности: трансформация побережья

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская поделилась с порталом «Городовой» видением ситуации, которое проливает свет на истоки конфликта.

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор
«Ещё в начале 90-х в Сосновом Бору решили не строить новые промышленные предприятия и сделать побережье экологически чистым, дабы увеличить привлекательность района для коттеджной застройки», — вспоминает она.

Этот план привлек ряд инвесторов и частных лиц, которые приобрели участки в надежде на преображение южного побережья по аналогии с северным — Зеленогорском, Репино, Сестрорецком.

Перспективы казались весьма радужными, обещая значительный рост цен на землю и недвижимость.

Резкий поворот: промышленная зона как новая реальность

Однако, как отмечает Елена Ковалерова-Павловская, ситуация кардинально изменилась.

«Теперь принято решение, что это будет промышленная зона, причём с гигантским размахом, до самой Усть-Луги».

Это заявление ставит под сомнение прежние представления о развитии территории и вызывает справедливые вопросы о долгосрочных последствиях.

Ценовые качели: удар по владельцам земли

Такое изменение градостроительной политики неизбежно скажется на рыночной стоимости земельных участков.

«Соответственно, земли ИЖС, садоводства (жилого назначения) резко упадут в цене», — констатирует Президент «Коллегии Риэлторов».

Это означает, что прежние расчеты инвесторов и частных владельцев на значительный прирост капитала могут оказаться несостоятельными.

Рекомендации эксперта: стратегии выживания на рынке

В условиях меняющейся ситуации, Елена Ковалерова-Павловская предлагает конкретные рекомендации для тех, кто владеет землей в этом районе.

«Рекомендация — смотреть градостроительный план относительно вашего участка и возможность или выгодно продать ваши земли Росатому и компании, или возможность перевода категорий земель в промышленные, дабы в дальнейшем выгодно продать под смежные предприятия/сферы», — советует она.

Совет для инвесторов: ставка на промышленное развитие

Для потенциальных инвесторов, желающих извлечь выгоду из сложившейся ситуации, эксперт предлагает иную стратегию.

«Инвесторам — покупайте там пробку, так как смежным сферам точно нужны будут там земли под производства, склады и т.д.», — заключает Елена Ковалерова-Павловская.

Этот совет подчеркивает, что, несмотря на протесты жителей и экологические опасения, промышленное развитие побережья может открыть новые возможности для бизнеса.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью