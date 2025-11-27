«Резко упадут в цене»: почему петербуржцы бастуют против застройки побережья Финского залива

Проект создания новых территорий на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге стал причиной для серьезного беспокойства местных жителей.
Масштабные строительные планы вызвали волну протестов, заставляя задаться вопросами: насколько обоснованы опасения экологов и каковы реальные последствия столь амбициозного начинания для региона?
От мечты к реальности: трансформация побережья
Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская поделилась с порталом «Городовой» видением ситуации, которое проливает свет на истоки конфликта.
Этот план привлек ряд инвесторов и частных лиц, которые приобрели участки в надежде на преображение южного побережья по аналогии с северным — Зеленогорском, Репино, Сестрорецком.
Перспективы казались весьма радужными, обещая значительный рост цен на землю и недвижимость.
Резкий поворот: промышленная зона как новая реальность
Однако, как отмечает Елена Ковалерова-Павловская, ситуация кардинально изменилась.
«Теперь принято решение, что это будет промышленная зона, причём с гигантским размахом, до самой Усть-Луги».
Это заявление ставит под сомнение прежние представления о развитии территории и вызывает справедливые вопросы о долгосрочных последствиях.
Ценовые качели: удар по владельцам земли
Такое изменение градостроительной политики неизбежно скажется на рыночной стоимости земельных участков.
«Соответственно, земли ИЖС, садоводства (жилого назначения) резко упадут в цене», — констатирует Президент «Коллегии Риэлторов».
Это означает, что прежние расчеты инвесторов и частных владельцев на значительный прирост капитала могут оказаться несостоятельными.
Рекомендации эксперта: стратегии выживания на рынке
В условиях меняющейся ситуации, Елена Ковалерова-Павловская предлагает конкретные рекомендации для тех, кто владеет землей в этом районе.
«Рекомендация — смотреть градостроительный план относительно вашего участка и возможность или выгодно продать ваши земли Росатому и компании, или возможность перевода категорий земель в промышленные, дабы в дальнейшем выгодно продать под смежные предприятия/сферы», — советует она.
Совет для инвесторов: ставка на промышленное развитие
Для потенциальных инвесторов, желающих извлечь выгоду из сложившейся ситуации, эксперт предлагает иную стратегию.
«Инвесторам — покупайте там пробку, так как смежным сферам точно нужны будут там земли под производства, склады и т.д.», — заключает Елена Ковалерова-Павловская.
Этот совет подчеркивает, что, несмотря на протесты жителей и экологические опасения, промышленное развитие побережья может открыть новые возможности для бизнеса.