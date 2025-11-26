Городовой / Город / Столетие «Артека» — под землёй: в петербургском метро открыли выставку о легендарном лагере
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Посмеяться над собой»: Матвиенко удивила спокойной реакцией на интернет-шутку про петербургские «сосули» Город
«Надо, Шура, надо»: крылатые фразы, которые сведут с ума любого переводчика Общество
Возраст в цене: петербуржцам-долгожителям выплатят до 25 тысяч за солидные годы Город
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13% Город
Языковые игры Северной столицы: как приезжие создают свой петербургский диалект Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Столетие «Артека» — под землёй: в петербургском метро открыли выставку о легендарном лагере

Опубликовано: 26 ноября 2025 12:51
Столетие «Артека» — под землёй: в петербургском метро открыли выставку о легендарном лагере
Столетие «Артека» — под землёй: в петербургском метро открыли выставку о легендарном лагере
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

На станции метро «Площадь Александра Невского» открылась новая экспозиция, оформленная в одном из подземных переходов.

Выставка, посвящённая вековому юбилею Международного детского центра «Артек», начала работу на станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.

Экспозиция включает 42 архивные фотографии, с помощью которых посетители могут ознакомиться с историей жизни лагеря с 1920-х годов и до настоящего времени.

Выставку разместили в переходе между третьей и четвёртой линиями метро, сообщили в пресс-службе Смольного.

Собрание снимков составлено из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Российского государственного архива кинофотофонодокументов, а также материалов самого детского центра.

В экспозиции представлены кадры, рассказывающие о разных этапах развития лагеря, который продолжает оставаться известной площадкой для детского отдыха уже на протяжении ста лет.

Губернатор города Александр Беглов обратил внимание на то, что «Артек» сегодня объединяет девять лагерей, которые располагают современной инфраструктурой, авторскими образовательными решениями и богатой культурной жизнью.

По его словам, за пять лет в “Артеке” побывали почти две тысячи юных петербуржцев.

Ежегодно здесь отдыхают тысячи детей: в летние месяцы число участников превышает 3000 за одну смену, а зимой в лагерь приезжает больше 1500 человек.

Планируется, что в течение 2025 года «Артек» сможет принять 41 382 ребёнка из различных регионов России, а также гостей из других стран.

Ранее сообщалось, что в 2026 году группа школьников из Петербурга отправится на летнюю смену в лагерь на Кубе. Данный проект также связан с поддержкой детского туризма и укреплением международных связей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью