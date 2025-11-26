Столетие «Артека» — под землёй: в петербургском метро открыли выставку о легендарном лагере

На станции метро «Площадь Александра Невского» открылась новая экспозиция, оформленная в одном из подземных переходов.

Выставка, посвящённая вековому юбилею Международного детского центра «Артек», начала работу на станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.

Экспозиция включает 42 архивные фотографии, с помощью которых посетители могут ознакомиться с историей жизни лагеря с 1920-х годов и до настоящего времени.

Выставку разместили в переходе между третьей и четвёртой линиями метро, сообщили в пресс-службе Смольного.

Собрание снимков составлено из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Российского государственного архива кинофотофонодокументов, а также материалов самого детского центра.

В экспозиции представлены кадры, рассказывающие о разных этапах развития лагеря, который продолжает оставаться известной площадкой для детского отдыха уже на протяжении ста лет.

Губернатор города Александр Беглов обратил внимание на то, что «Артек» сегодня объединяет девять лагерей, которые располагают современной инфраструктурой, авторскими образовательными решениями и богатой культурной жизнью.

По его словам, за пять лет в “Артеке” побывали почти две тысячи юных петербуржцев.

Ежегодно здесь отдыхают тысячи детей: в летние месяцы число участников превышает 3000 за одну смену, а зимой в лагерь приезжает больше 1500 человек.

Планируется, что в течение 2025 года «Артек» сможет принять 41 382 ребёнка из различных регионов России, а также гостей из других стран.

Ранее сообщалось, что в 2026 году группа школьников из Петербурга отправится на летнюю смену в лагерь на Кубе. Данный проект также связан с поддержкой детского туризма и укреплением международных связей.