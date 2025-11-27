Сроки поджимают: петербуржцам напомнили, когда нужно рассчитаться по имущественным налогам

Гражданам Петербурга напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря. Комитет финансов Петербурга подчеркнул, что этот срок является окончательным.
Особое внимание в ведомстве обратили на то, что обязанность уплаты распространяется и на родителей несовершеннолетних владельцев недвижимости.
Если у ребёнка есть собственность, родитель или официальный представитель должен внести налог за него. Уплата необходима за землю, жилые помещения, отдельные комнаты, доли и другие виды недвижимости.
Ранее стало известно, что общая задолженность жителей Петербурга по взносам за капитальный ремонт превышает 5,9 млрд рублей. Власти призывают не откладывать оплату, чтобы избежать дополнительных расходов.