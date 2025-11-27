Городовой / Город / Сроки поджимают: петербуржцам напомнили, когда нужно рассчитаться по имущественным налогам
Сроки поджимают: петербуржцам напомнили, когда нужно рассчитаться по имущественным налогам

Опубликовано: 27 ноября 2025 19:00
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Оплатить необходимо до 1 декабря.

Гражданам Петербурга напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря. Комитет финансов Петербурга подчеркнул, что этот срок является окончательным.

Особое внимание в ведомстве обратили на то, что обязанность уплаты распространяется и на родителей несовершеннолетних владельцев недвижимости.

Если у ребёнка есть собственность, родитель или официальный представитель должен внести налог за него. Уплата необходима за землю, жилые помещения, отдельные комнаты, доли и другие виды недвижимости.

Ранее стало известно, что общая задолженность жителей Петербурга по взносам за капитальный ремонт превышает 5,9 млрд рублей. Власти призывают не откладывать оплату, чтобы избежать дополнительных расходов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
