Итоги ещё впереди, а список уже готов: названы претенденты на «Слово года — 2025»

В этом году объявлены претенденты на получение звания «Слово года — 2025». Как сообщают «Известия», портал «Грамота.ру» включил в основной список двенадцать терминов, которые считаются знаковыми для современной речи.

Победителя вновь определят путём открытого голосования, принять участие в котором смогут как специалисты в области языка, так и широкой круг любителей словесности.

В числе наиболее обсуждаемых оказались «сигма», «ред-флаг» и «проявленность», закрепившиеся в повседневном обиходе благодаря распространённости интернет-культуры.

Кроме них в список внесены такие слова, как «зумер», «лимб», «слоп», «имба», а самым необычным среди кандидатов специалисты назвали слово «пупупу». Это междометие в различных ситуациях передаёт удивление, огорчение либо растерянность.

Лингвисты проанализировали более пяти сотен терминов за год, однако только двенадцать оказались в шорт-листе. К основным критериям при отборе организаторы отнесли частоту употребления слов в СМИ и публикациях в социальных сетях.

Итоги призваны показать, какие явления и изменения занимают важное место в языке и отражают общественные тенденции.

Список слов-претендентов формируется ежегодно уже в третий раз. Предыдущими обладателями титула были «нейросеть», что отразило рост интереса к искусственному интеллекту в 2023 году, а также «вайб» — слово, ставшее главным в 2024 году и обозначающее характер и настроение.

Филолог Алёна Попова в беседе уточнила, что тренды и мемы, возникающие сначала в англоязычном интернете, гораздо быстрее появляются в русском языке, нежели их полностью соответствующие новообразования.

Попова подчеркивает, замена таких слов как „ред-флаг“ и „сигма-самец“ на аналоги вроде „красный флажок“ или „самец-одиночка“ часто оказывается недостаточно выразительной

Ранее «Городовой» рассказывал об история петербургского слова «гастроном».