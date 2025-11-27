С 5 декабря «Балтийская» сыграет в прятки: вход на станцию временно на замке

В Петербурге на станции метро «Балтийская» с 5 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года вводят ограничения на вход в определённые часы по рабочим дням.
Об этом проинформировали в пресс-службе метрополитена. Меры коснутся пассажиров утром и вечером.
Вход на станцию по будням будет полностью закрыт с 8:10 до 9:20, попасть внутрь в этот промежуток не удастся. Вечером, с 17:00 до 19:00, вход будет возможен, но лишь для ограниченного числа человек. В это время количество пассажиров на входе будет регулироваться.
Когда действует режим полного закрытия, зайти на станцию нельзя. При ограничении входа проходимость снижается, чтобы избежать скопления людей.
Ранее появлялось сообщение о временном ограничении входа в вестибюль станции «Площадь Восстания-1».