С 5 декабря «Балтийская» сыграет в прятки: вход на станцию временно на замке

Опубликовано: 27 ноября 2025 21:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С 08:10 до 09:20 вход в вестибюль будет недоступен.

В Петербурге на станции метро «Балтийская» с 5 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года вводят ограничения на вход в определённые часы по рабочим дням.

Об этом проинформировали в пресс-службе метрополитена. Меры коснутся пассажиров утром и вечером.

Вход на станцию по будням будет полностью закрыт с 8:10 до 9:20, попасть внутрь в этот промежуток не удастся. Вечером, с 17:00 до 19:00, вход будет возможен, но лишь для ограниченного числа человек. В это время количество пассажиров на входе будет регулироваться.

Когда действует режим полного закрытия, зайти на станцию нельзя. При ограничении входа проходимость снижается, чтобы избежать скопления людей.

Ранее появлялось сообщение о временном ограничении входа в вестибюль станции «Площадь Восстания-1».

Автор:
Юлия Аликова
Город
