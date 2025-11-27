Городовой / Город / На «Площади Мужества» в Петербурге горожане устроили торговцам проверку
На «Площади Мужества» в Петербурге горожане устроили торговцам проверку

Опубликовано: 27 ноября 2025 23:00
Комитет по контролю за имуществом Петербурга сообщил о проведении проверочных мероприятий после обращений горожан по поводу деятельности торговцев у станции метро "Площадь Мужества".

Жители Северной столицы обратились к городскому комитету, занимающемуся контролем за использованием муниципального имущества, с жалобами на торговые павильоны у станции метро «Площадь Мужества».

В ходе проверки специалисты обнаружили 29 отдельно стоящих торговых предприятий на этой территории, сообщает пресс-служба ККИ Петербурга.

Один из объектов общественного питания продолжал работать, несмотря на истёкший срок договора аренды.

По результатам проверки приняты меры — этот кафе подлежит обязательному демонтажу. Все выявленные торговые точки сейчас приводят к требованиям действующего законодательства. Очередные мероприятия в этом направлении продолжаются.

Ранее представители ведомства сообщали, что за первый месяц осени им удалось освободить четыре тысячи квадратных метров на различных городских площадях. Плановые рейды провели в десяти районах Петербурга.

Юлия Аликова
