На прилавке — загадка: почему одна красная рыба втрое дешевле другой

На прилавках магазинов разница в стоимости красной рыбы бросается в глаза мгновенно. Рядом с семгой, цена которой может достигать 1800 рублей за килограмм, соседствует горбуша, предлагаемая всего за 600.

Оба вида принадлежат к семейству лососевых, однако их ценовые категории кардинально отличаются. В чем же причина такой колоссальной разницы, и что именно стоит предпочесть, чтобы получить максимум удовольствия и пользы?

Семга: цена фермерского труда и мировых котировок

Практически вся семга, представленная на российском рынке, является продуктом аквакультуры. Рыбу выращивают в морских садках таких стран, как Норвегия, Чили или Фарерские острова, где она проходит период откорма, длящийся от полутора до двух лет.

Этот процесс требует колоссальных вложений: рыба нуждается в дорогостоящих кормах, постоянном ветеринарном контроле, профилактике паразитарных заболеваний, а также в создании особых условий как на этапе выращивания, так и при последующей транспортировке.

В результате, конечная цена семги формируется под влиянием мировых биржевых индексов. Стоимость закупки обновляется еженедельно, следуя европейским котировкам.

Другие виды лососевых, например, форель, зачастую выращиваются в более близких регионах — России, Турции или Иране. Цена на такую рыбу, как правило, находится в пределах средней рыночной нормы.

Горбуша: дар природы и биологические особенности

Горбуша же, в отличие от семги, не подвергается искусственному разведению. Ее добывают непосредственно в естественных условиях — в водах Камчатки, Сахалина и Аляски.

На ее более доступную цену также влияют биологические особенности этого вида. Горбуша обладает коротким жизненным циклом, всего два года, и выходит на нерест массово.

Особенно активно этот процесс происходит в нечетные годы, когда численность рыбы достигает пика. Обильное предложение неизбежно приводит к снижению стоимости.

Не всегда жаль переплатить: жирность и способ продажи

Стоимость рыбы во многом определяется ее жирностью. Семга и откормленная форель отличаются более высоким содержанием жира, что придает им нежный вкус и тающую текстуру.

Горбуша же, напротив, — рыба более постная, с плотной и зачастую более сухой мякотью.

Существенным отличием является и способ реализации. Семга и форель чаще всего попадают на прилавки в охлажденном виде, сохраняя максимум своих вкусовых качеств.

Горбуша же, в силу особенностей ее добычи и транспортировки, почти всегда продается замороженной.

Как выбрать качественную красную рыбу: взгляд экспертов

Эксперты Роскачества советуют обращать внимание на внешний вид рыбы. Цвет мякоти должен быть ровным, без каких-либо пятен, желтизны или разводов.

Семга и форель по своей природе имеют более светлый оттенок по сравнению с горбушей, неркой или чавычей, но в любом случае оттенок мякоти не должен быть излишне ярким — это может свидетельствовать об использовании красителей.

Качественная мякоть выглядит плотной и упругой, без видимых повреждений. При выборе слабосоленой или подкопченной продукции стоит внимательно изучить состав.

Он должен быть минимальным — рыба и соль, допускается наличие консервантов, таких как сорбиновая или бензойная кислота.

Важным моментом является информация на упаковке. Производитель обязан указывать, из какого сырья изготовлен продукт — из охлажденной или замороженной рыбы.

Этот нюанс может многое сказать о качестве и способе обработки приобретаемого продукта.