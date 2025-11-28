Городовой / Город / Стеснительные калао Цера и Гимна в Ленинградском зоопарке внезапно сменили робость на кокетство с посетителями
Стеснительные калао Цера и Гимна в Ленинградском зоопарке внезапно сменили робость на кокетство с посетителями

Опубликовано: 28 ноября 2025 00:00
В Ленинградском зоопарке представили публике экзотических птиц калао по кличкам Цера и Гимна.

Жители Петербурга смогли познакомиться с редкими обитателями городского зоопарка — черношлемными калао по имени Цера и Гимна. Эти экзотические птицы поселились в Северной столице осенью 2021 года.

Поначалу птицы долго привыкали к жизни в новых условиях и присутствию сотрудников. Они были настороже, осторожно реагировали даже на самых деликатных работниц, появлявшихся рядом. Для облегчения адаптации вольер разнообразили новыми предметами, а персонал проводил регулярные занятия.

В зоопарке отмечают, что калао отличаются не только яркой внешностью, но и высоким интеллектом. Со временем птицы научились ожидать от людей не только корм, но и новые знания и забавные активности.

Сейчас Гимна без опаски берет лакомства из рук смотрителя и охотно делится ими с более стеснительной Церой.

Ранее в питомнике продемонстрировали, как калао Шанти развлекается с коробкой ради любимого угощения.

Юлия Аликова
