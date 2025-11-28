Почему «условный» может обернуться реальным: адвокат рассказал о последствиях для актрисы Тарасовой

Актрисе Аглае Тарасовой был назначен условный срок продолжительностью три года по делу о незаконном ввозе наркотических средств.
В интервью «Известиям» юрист Константин Евтеев объяснил, что подобная мера наказания предполагает ряд ограничений для осуждённого. Ключевым фактором становится обязанность соблюдать общественный порядок и выполнять установленные судом требования.
Эксперт отметил: если совершать регулярные правонарушения или игнорировать предписания, суд вправе изменить или отменить условное наказание согласно статье 74 Уголовного кодекса России.
Прямого запрета на выезд за пределы страны или посещение развлекательных учреждений вроде баров условный срок не содержит. Однако статус осуждённого сохраняется весь испытательный период, что может повлиять на применение формальных ограничений в реальной жизни.
Евтеев также не исключил, что временно запретить путешествия могут вплоть до завершения испытательного срока или до особого решения суда.
Кроме того, употребление алкоголя либо посещение различных заведений вправе запретить отдельным постановлением.
По словам юриста, подобные меры зависит от конкретных условий наказания.
Суд признал Тарасову виновной, и в качестве наказания ей назначили три года условно и штраф — 200 тысяч рублей.
Актриса признала вину полностью и лично принесла извинения своим поклонникам. Кроме того, Тарасова направила сумму штрафа на поддержку лечения детей с наркотической зависимостью.
Инцидент произошёл 28 августа, когда Аглая Тарасова была задержана в московском аэропорту Домодедово за попытку провести через границу электронное устройство с 0,38 грамма масла каннабиса.
Её действия прокуратура квалифицировала как попытку незаконного перемещения запрещённых веществ. По решению суда в качестве меры пресечения был наложен ряд ограничений.