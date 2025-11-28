Ответственность за спасение: в РФ готовят уголовную статью за нелегальные реабилитационные центры

В России до настоящего времени не существует отдельной профессии для специалистов, работающих с людьми, страдающими зависимостями — аддиктологов. Кроме того, квалификационные требования для сотрудников немедицинских реабилитационных учреждений также не установлены.
По этой причине в стране продолжает существовать нелегальный сектор немедицинской реабилитации, практически никем не регулируемый.
Депутаты от фракции «Новые люди» обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой ввести уголовную ответственность для тех, кто проводит реабилитационные мероприятия незаконно, сообщает ТАСС. В письме говорится:
«Ключевым элементом этой системы должно стать введение ответственности, вплоть до уголовной, за оказание услуг по реабилитации лицами без необходимой квалификации, если это повлекло вред здоровью».
По мнению авторов обращения, подобные изменения могут сделать рынок реабилитационных услуг более прозрачным и вывести его из тени. Депутаты считают, что эти шаги помогут сформировать в России современную систему поддержки для страдающих зависимостями.