Семь лет для начала: сколько работающим петербуржцам придётся копить на первый взнос по ипотеке

Только небольшая часть работающих россиян способны за два года собрать нужную сумму для первоначального взноса на жильё.

Жителям Санкт-Петербурга, имеющим стабильный доход, потребуется примерно семь лет, чтобы собрать средства на первоначальный взнос по ипотечному кредиту в нынешних экономических условиях.

Заместитель главы правления Сбербанка Тарас Скворцов сообщил об этом, основываясь на свежем исследовании «СберИндекса».

Этот показатель за последние пять лет увеличился почти втрое: с 2,3 года в 2019 году до текущих 6,8 лет.

Наибольшие трудности отмечаются в Республике Алтай, где для накопления необходимой суммы у работающего человека уходит в среднем 11,8 лет. В Москве подобный период составляет около 7,8 лет.

При этом в Санкт-Петербурге на эти цели потребуется 6,8 лет при условии покупки квартиры площадью 65 квадратных метров в новостройке и медианной зарплаты по региону, сообщает 78.ru.

Лишь 8,3 процента работающих граждан России могут позволить себе накопить нужную сумму для первого взноса за два года. Для остальных срок накопления значительно выше.

За пять лет этот показатель по всей стране вырос в 2,7 раза. Вопрос доступности жилья остаётся острым.

Недавно была озвучена позиция о том, что расширение программы семейной ипотеки на весь сектор вторичной недвижимости не получило поддержки в Государственной думе.