Беспощадный лёд: жительнице блокадного Ленинграда заплатят полмиллиона за травму на обледенелой дорожке
Беспощадный лёд: жительнице блокадного Ленинграда заплатят полмиллиона за травму на обледенелой дорожке

Опубликовано: 28 ноября 2025 02:00
Пожилая женщина получила перелом левой плечевой кости со смещением.

Прокуратура Санкт-Петербурга добивается выплаты компенсации пожилой женщине в размере 500 тысяч рублей. Поводом послужила травма, полученная зимой 2024 года 85-летней жительницей города. Она упала на обледенелой дорожке возле здания на улице Шевченко, дом 6/8, сообщает ведомство.

В результате падения пенсионерка сломала левую плечевую кость со смещением. После этого она обратилась за помощью к представителям надзорных органов. Причиной инцидента стало то, что на участке образовалась наледь под сточной трубой.

Проверка установила: территорию своевременно не очистили по вине СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства».

На этом основании прокурор подал в суд иск, требуя компенсировать нанесённый моральный вред в размере полумиллиона рублей.

Представители ведомства отмечают, что безопасность граждан оказалась под угрозой из-за некачественной уборки.

Ранее жителям, получившим травмы из-за падений на льду, советовали обращаться в медицинские учреждения и собирать документы для дальнейшего оформления выплат на лечение.

Автор:
Юлия Аликова
Город
