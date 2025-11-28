Беспощадный лёд: жительнице блокадного Ленинграда заплатят полмиллиона за травму на обледенелой дорожке

Новости по теме

Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс, а кто заплатит? Петербуржцам рассказали, как выбить компенсацию за травму

Проблема с уборкой крыш в Петербурге: сколько работников нужно, чтобы избавиться от наледи за сутки

Не жертвы, а фигуранты: пенсионерам грозят иски за махинации с жильём

Корону трогать нельзя: в Михайловском замке пенсионерки устроили фотосъёмку с тактильной копией

Культурные травмы Петербурга: почему креатив с названиями зашел слишком далеко

