Беспощадный лёд: жительнице блокадного Ленинграда заплатят полмиллиона за травму на обледенелой дорожке

Прокуратура Санкт-Петербурга добивается выплаты компенсации пожилой женщине в размере 500 тысяч рублей. Поводом послужила травма, полученная зимой 2024 года 85-летней жительницей города. Она упала на обледенелой дорожке возле здания на улице Шевченко, дом 6/8, сообщает ведомство.
В результате падения пенсионерка сломала левую плечевую кость со смещением. После этого она обратилась за помощью к представителям надзорных органов. Причиной инцидента стало то, что на участке образовалась наледь под сточной трубой.
Проверка установила: территорию своевременно не очистили по вине СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства».
На этом основании прокурор подал в суд иск, требуя компенсировать нанесённый моральный вред в размере полумиллиона рублей.
Представители ведомства отмечают, что безопасность граждан оказалась под угрозой из-за некачественной уборки.
Ранее жителям, получившим травмы из-за падений на льду, советовали обращаться в медицинские учреждения и собирать документы для дальнейшего оформления выплат на лечение.