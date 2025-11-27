Золотые рельсы: на ремонт трамвайных путей в двух районах Петербурга потратят 2 млрд

В Санкт-Петербурге планируют выделить 2 миллиарда рублей на обновление трамвайных путей.

В Санкт-Петербурге электрические трамваи начали курсировать с 1907 года. За прошедшее время этот экологически безопасный транспорт только расширял возможности для горожан: сейчас суммарная длина всех трамвайных путей достигает 231 километра.

Самый длинный маршрут обслуживает трамвай под номером 40 — его путь составляет около 19 километров.

В скором времени предполагается масштабная модернизация трамвайных линий. На различные работы по восстановлению и обновлению инфраструктуры власти города выделят 2,4 миллиарда рублей.

Объявлены конкурсы на проведение ремонта, по итогам которых определят подрядчиков 15 и 16 декабря, сообщает Neva.Today.

Адресная программа ремонта включает Выборгский и Фрунзенский районы, где действующей руководит Михаил Овчинников. Всего планируется привести в порядок свыше 13,8 километров рельсовых путей.

Работы поделены на несколько этапов: в каждом подрядчики займутся дорожным покрытием, устройством ливневой канализации, обновлением пешеходных ограждений, а также восстановят зелёные зоны вдоль маршрутов.

В Выборгском районе будут отремонтированы пути от улицы Хошимина до проспекта Энгельса, затрагивая участок у Выборгского шоссе и проспекта Луначарского.

На эти цели выделено 605,6 миллиона рублей. Для обновления отрезка между Суздальским проспектом и улицей Хошимина предусмотрели 731,3 миллиона рублей.

Итого в Выборгском районе модернизируют 7,37 километра путей.

Во Фрунзенском районе работы разбиты на три этапа. Для начала за 84,9 миллиона рублей восстановят пути на Бухарестской улице от Альпийского переулка до улицы Димитрова.

Далее планируется обновление отрезка Бухарестской улицы между улицей Турку и проспектом Славы, без учёта самого перекрёстка — на это выделено 340,3 миллиона рублей.

Следующий этап — восстановление линии от улицы Салова до Турку, где сумма контракта составляет 690,7 миллиона рублей. В этой части города работами будет охвачено 6,51 километра трамвайных путей.

Финансирование всех мероприятий поступит из местного бюджета. Договоры с исполнителями начнут действовать сразу после подписания.

Согласно условиям, все работы должны завершиться к 1 ноября 2027 года, однако оформление завершения контрактов планируется не позже 15 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что у маршрута Купчино — Шушары появился номер.