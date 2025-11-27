Городовой / Город / «Юго‑Западная» в голубом: вестибюль засиял небесным светом
«Юго‑Западная» в голубом: вестибюль засиял небесным светом

Опубликовано: 27 ноября 2025 07:45
Городовой ру

Завершены работы по установке и вводу в эксплуатацию новой декоративной подсветки.

На станции метро «Юго-Западная», которая входит в состав Красносельско-Калининской линии, завершили работы по установке голубой подсветки в вестибюле.

Теперь этот элемент украшения окрашивает помещение мягким синим светом, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Фасад здания в тёмное время суток сейчас выделяется двумя световыми контурами. Первый из них направлен снизу на стеклянную часть и даёт белое, немного тёплое освещение.

Второй контур проходит по внешнему периметру здания на уровне пятого этажа и выполнен в бирюзовом оттенке.

Ранее в кассовом зале этой станции установили стеклянные перегородки. Ожидается, что открытие станции «Юго-Западная» состоится к концу текущего года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
