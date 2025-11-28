После звонка — урок о маме: петербургский депутат предлагает ввести внеклассное занятие

В преддверии праздника, посвящённого матерям, председатель Ассоциации производителей товаров и услуг для детей, а также депутат совета "Посёлок Шушары" Михаил Ветров выступил с предложением внедрения специального внеурочного занятия для школьников. Он заявил о намерении обратиться с этой инициативой в Министерство просвещения, сообщает RT.
Михаил Ветров уточнил, что подобные уроки могли бы проходить ежегодно накануне Дня матери, а организовать их помогли бы классные руководители.
«Ученики могли бы рассказывать о своих мамах, делиться фотографиями и необычными историями из их жизни»,
— объяснил он.
По мнению Ветрова, проведение такого мероприятия способствовало бы формированию у детей чувства гордости за своих матерей.
В России праздник, посвящённый матерям, проходит ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее сообщалось, что жительницы Ленинградской области были удостоены звания "мать-героиня".