Городовой / Город / После звонка — урок о маме: петербургский депутат предлагает ввести внеклассное занятие
После звонка — урок о маме: петербургский депутат предлагает ввести внеклассное занятие

Опубликовано: 28 ноября 2025 03:30
Учитель Ветров предложил на уроках давать детям возможность рассказывать о своих мамах, показывать их фотографии и делиться необычными историями.

В преддверии праздника, посвящённого матерям, председатель Ассоциации производителей товаров и услуг для детей, а также депутат совета "Посёлок Шушары" Михаил Ветров выступил с предложением внедрения специального внеурочного занятия для школьников. Он заявил о намерении обратиться с этой инициативой в Министерство просвещения, сообщает RT.

Михаил Ветров уточнил, что подобные уроки могли бы проходить ежегодно накануне Дня матери, а организовать их помогли бы классные руководители.

«Ученики могли бы рассказывать о своих мамах, делиться фотографиями и необычными историями из их жизни»,

— объяснил он.

По мнению Ветрова, проведение такого мероприятия способствовало бы формированию у детей чувства гордости за своих матерей.

В России праздник, посвящённый матерям, проходит ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее сообщалось, что жительницы Ленинградской области были удостоены звания "мать-героиня".

Автор:
Юлия Аликова
Город
