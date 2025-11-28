Городовой / Город / Не банк, а петербургская гостиница: с Фёдора Бондарчука так и не выбили почти 10 млн по кредиту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Премьера на рельсах: первый экспериментальный трамвай прокатился — и именно в Шушарах Город
«Сладкая булочка в печеньках»: кот из Купчино устроился в коробке супермаркета и стал героем Сети Общество
Этой кашей начинал день Пётр I: совсем не то, что подают в модных кафе Город
Одна фамилия — целая эпоха: Манеж открывает выставку о династии Бенуа Город
Петербуржцы ломают ноги каждую зиму: как пенсионерам ходить по обледенелой Невской, и сохранять здоровье Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Не банк, а петербургская гостиница: с Фёдора Бондарчука так и не выбили почти 10 млн по кредиту

Опубликовано: 28 ноября 2025 04:00
Не банк, а петербургская гостиница: с Фёдора Бондарчука так и не выбили почти 10 млн по кредиту
Не банк, а петербургская гостиница: с Фёдора Бондарчука так и не выбили почти 10 млн по кредиту
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Отель из Петроградского района Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к режиссёру.

Московский городской суд вынес решение в пользу режиссёра Фёдора Бондарчука, отклонив требования апарт-отеля, расположенного в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Заведение подавало два иска, в которых просило взыскать с кинематографиста задолженность по кредиту. Разбирательства по делу продолжались более двух лет, пишут РИА Новости.

Судебные материалы свидетельствуют, что в прошлом году между Бондарчуком и одной из кредитных организаций был оформлен договор займа. Впоследствии право взыскивать долг по этому соглашению было передано гостинице на основании договора уступки требований.

Сумма, которую представитель отеля потребовал у режиссёра, превышала 9,7 миллиона рублей.

Для чего был получен кредит — ни в судебных документах, ни в сообщениях сторон не уточняется. По итогам рассмотрения дела суд сформулировал итог:

«Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Ответчик: Бондарчук Фёдор»

, — отмечено в официальном заключении.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что Фёдор Бондарчук оставил должность председателя совета директоров на киностудии «Ленфильм».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью