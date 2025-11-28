Не банк, а петербургская гостиница: с Фёдора Бондарчука так и не выбили почти 10 млн по кредиту

Московский городской суд вынес решение в пользу режиссёра Фёдора Бондарчука, отклонив требования апарт-отеля, расположенного в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Заведение подавало два иска, в которых просило взыскать с кинематографиста задолженность по кредиту. Разбирательства по делу продолжались более двух лет, пишут РИА Новости.
Судебные материалы свидетельствуют, что в прошлом году между Бондарчуком и одной из кредитных организаций был оформлен договор займа. Впоследствии право взыскивать долг по этому соглашению было передано гостинице на основании договора уступки требований.
Сумма, которую представитель отеля потребовал у режиссёра, превышала 9,7 миллиона рублей.
Для чего был получен кредит — ни в судебных документах, ни в сообщениях сторон не уточняется. По итогам рассмотрения дела суд сформулировал итог:
«Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Ответчик: Бондарчук Фёдор»
, — отмечено в официальном заключении.
Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что Фёдор Бондарчук оставил должность председателя совета директоров на киностудии «Ленфильм».