Городовой / Город / Ледяные батареи Кудрово согрели лишь интерес прокуратуры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Премьера на рельсах: первый экспериментальный трамвай прокатился — и именно в Шушарах Город
«Сладкая булочка в печеньках»: кот из Купчино устроился в коробке супермаркета и стал героем Сети Общество
Этой кашей начинал день Пётр I: совсем не то, что подают в модных кафе Город
Одна фамилия — целая эпоха: Манеж открывает выставку о династии Бенуа Город
Петербуржцы ломают ноги каждую зиму: как пенсионерам ходить по обледенелой Невской, и сохранять здоровье Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Ледяные батареи Кудрово согрели лишь интерес прокуратуры

Опубликовано: 28 ноября 2025 04:30
Ледяные батареи Кудрово согрели лишь интерес прокуратуры
Ледяные батареи Кудрово согрели лишь интерес прокуратуры
Городовой ру

Более 30 тысяч человек оказались в зоне понижения параметров теплоснабжения.

Прокуратура города Всеволожска осуществляет проверку по поводу перебоев с теплоснабжением в жилых зданиях и учреждениях социальной сферы Кудрово. Сообщение об этом распространила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, более 30 тысяч жителей оказались без необходимого уровня отопления и горячей воды. Прокурор контролирует работу профильных организаций, которые участвуют в устранении возникших проблем.

Ведомство напоминает, что восстановление теплоснабжения сейчас находится под постоянным наблюдением. В прокуратуре подчеркнули:

«При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования».

Ранее «Городовой» сообщал, какие правила нужно соблюдать во время погружения в ледяную воду.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью