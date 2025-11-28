Ледяные батареи Кудрово согрели лишь интерес прокуратуры

Прокуратура города Всеволожска осуществляет проверку по поводу перебоев с теплоснабжением в жилых зданиях и учреждениях социальной сферы Кудрово. Сообщение об этом распространила пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, более 30 тысяч жителей оказались без необходимого уровня отопления и горячей воды. Прокурор контролирует работу профильных организаций, которые участвуют в устранении возникших проблем.
Ведомство напоминает, что восстановление теплоснабжения сейчас находится под постоянным наблюдением. В прокуратуре подчеркнули:
«При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования».
