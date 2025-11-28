Петербуржцы спрятали в банках почти 5 трлн рублей: вклады за год выросли

За последние двенадцать месяцев жители Санкт-Петербурга значительно увеличили суммы, размещённые на банковских вкладах. Рост составил 30%, а общий объём депозитов достиг 4,97 триллиона рублей, сообщает «ДП».
Таким образом, на петербургские счета приходится 8,2% всех сбережений граждан России, сообщают специалисты Банка России.
К началу октября текущего года суммарные вклады населения в кредитных организациях страны выросли до 60,8 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 18%: год назад сумма составляла 51,6 триллиона рублей.
Средний вклад в банках сейчас равняется 425 тысячам рублей, что больше прошлогоднего значения на 15%.
Около трети накоплений (32,7%) россияне разместили с дополнительной страховой защитой. Примерно 80% сбережений граждан сосредоточено на счетах с коротким сроком — до одного года. Финансисты отмечают, что новая волна завершения сроков по вкладам совпадёт с очередным принятием решения по ключевой ставке и возможными дополнительными выплатами гражданам в конце года.