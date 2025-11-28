2,6 млрд из бюджета Петербурга — на «дом» для мусора: когда появится новый перерабатывающий комплекс

К концу 2026 года в Санкт-Петербурге собираются завершить возведение нового перерабатывающего предприятия «Новоселки».
Этот объект, как ожидается, сможет принимать и перерабатывать все бытовые отходы, образующиеся в городе. Предполагается, что промышленная эксплуатация начнётся в следующем, 2027 году.
Для реализации строительства власти города приобрели у акционерного общества «Невский экологический оператор» «зеленые» облигации на сумму 2,6 миллиарда рублей.
Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. Деньги направят именно на сооружение комплекса «Новоселки».
Мероприятие осуществляется в рамках федеральной программы, направленной на охрану окружающей среды. В результате, после запуска комплекса, весь объем твердых коммунальных отходов будет перерабатываться непосредственно на территории Петербурга.
Ранее сообщалось, что за вывоз твёрдых коммунальных отходов городским оператором уже выплачено 8 млрд рублей.