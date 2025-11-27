Трехлетний беглец обвёл взрослых вокруг пальца в Петербурге: от бабушки ускользнул, в детсад не пошёл

В одном из районов Санкт-Петербурга утром 26 ноября обнаружили трехлетнего мальчика без сопровождения взрослых. Малыша заметили у магазина на Центральной улице в поселке Металлострой.
Сотрудники правоохранительных органов вызвали медицинскую бригаду, которая осмотрела ребенка и убедилась, что его состоянию ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
После медицинского осмотра мальчика передали в отделение полиции. Позже туда пришла его мать, которая пояснила, что во время прогулки бабушка отвлеклась, и ребенок самостоятельно ушел.
Родственники быстро выяснили причину случившегося — малыш ушел незаметно для бабушки, когда его собирались отвести в детский сад.
Ранее в Петергофе завершили поиски десятилетнего школьника, который не вернулся домой после учебы. Ребенка нашли ночью 27 ноября.