Петербургскую пятницу сдует: синоптики обещают сильные порывы ветра

Опубликовано: 28 ноября 2025 06:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

МЧС обращается к жителям города с напоминанием о необходимости соблюдать меры предосторожности во время штормовой погоды.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 28 ноября, в Петербурге прогнозируется ухудшение погодных условий. Специалисты МЧС сообщили о возможном усилении ветра до 15 метров в секунду.

Накануне в городе наблюдался плотный туман. Мороз при температуре до минус шести градусов вызвал образование инея на ветвях деревьев. На фоне этих явлений значительная часть П

Синоптик Александр Колесов заявил:

«В пятницу температура воздуха начнёт повышаться, поднимется сильный ветер, ожидаются осадки в виде дождя».

По словам Колесова, по мере потепления атмосферные условия существенно изменятся. Ожидается сохранение ветреной погоды вплоть до вечера.

Автор:
Юлия Аликова
Город
