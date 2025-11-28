Петербургскую пятницу сдует: синоптики обещают сильные порывы ветра

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 28 ноября, в Петербурге прогнозируется ухудшение погодных условий. Специалисты МЧС сообщили о возможном усилении ветра до 15 метров в секунду.
Накануне в городе наблюдался плотный туман. Мороз при температуре до минус шести градусов вызвал образование инея на ветвях деревьев. На фоне этих явлений значительная часть П
Синоптик Александр Колесов заявил:
«В пятницу температура воздуха начнёт повышаться, поднимется сильный ветер, ожидаются осадки в виде дождя».
По словам Колесова, по мере потепления атмосферные условия существенно изменятся. Ожидается сохранение ветреной погоды вплоть до вечера.