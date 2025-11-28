Городовой / Город / Синий мост окажется в зимнем петербургском саду: у него монтируют ёлки и сияющие арки
Синий мост окажется в зимнем петербургском саду: у него монтируют ёлки и сияющие арки

Опубликовано: 28 ноября 2025 07:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге 10 декабря начнёт работу праздничный зимний сад.

На Синем мосту в Санкт-Петербурге началось сооружение зимнего сада напротив Мариинского дворца. Световые арки и украшенные ели начали устанавливать еще до наступления декабря; по вечерам эта композиция будет сиять, привлекая горожан и гостей города, сообщает Neva.Today.

Праздничная инсталляция полностью откроется 10 декабря. У входа и на балконе Мариинского дворца также появились новогодние ели. В Исаакиевском сквере уже возвели большую ель, а 20 декабря на Дворцовой площади появится главное дерево города.

Ранее сообщалось, что в этом году рождественские базары начнут работать на Дворцовой, Манежной и Московской площадях с 13 декабря. Торговля и празднования продлятся до 11 января. Ожидается, что места отдыха украсят иллюминацией и традиционными сувенирами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
